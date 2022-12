Chcesz zmienić operatora? Teraz przeniesienie numeru do Orange naprawdę się opłaca

Kończy ci się umowa na abonament i szukasz fajnej alternatywy? Sprawdź, co ma dla ciebie Orange

By zachęcić klientów do zmiany operatora i przejścia do Orange, pojawiła się właśnie nowa promocja i to z gatunku tych, które lubimy najbardziej. Osoby, które zdecydują się na opcję abonamentową z Planem M lub L mogą zyskać nawet 6 miesięcy zwolnienia z opłat. Gwoli ścisłości, za przeniesienie numeru dostajemy 5 darmowych miesięcy, a jeszcze jeden Orange dorzuca za zakup online.

Plan M: 65 zł płatne od 7 do 24 miesiąca (z rabatami), nielimitowane rozmowy w kraju i roamingu UE, SMS-y i MMS-y (w kraju i roamingu UE), dostęp do sieci 5G, bezpłatna CyberOchrona i 140 GB internetu przez pierwsze 12 miesięcy, natomiast po tym okresie przysługuje pakiet 70 GB miesięcznie i 11,23 GB w roamingu UE. Po 24

Plan L: 6 miesięcy abonamentu za 0 zł, potem 85 zł miesięcznie z rabatami, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y tak samo, jak w Planie M, darmowa CyberOchrona oraz 300 GB przez 12 miesięcy, a potem 150 GB/mies.

Umowy zawierane są na 24 miesiące, a od 25. miesiąca umowa przedłuży się na czas nieokreślony, a cena wzrośnie o 10 zł/mies.

Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się przenieść więcej numerów lub po prostu dobrać dodatkowe w ramach zawieranej umowy, za każdą dodatkową kartę SIM otrzymamy zniżkę na abonament wynoszącą 20 zł miesięcznie. To jeszcze nie wszystko, bo wybierając opcję z telefonem, urządzenie może być nawet o 300 zł tańsze.

Nowa promocja jest więc szansą na sporą oszczędność przez kilka następnych miesięcy. Jednak trzeba się pospieszyć, bo z przeniesienia numeru na tak atrakcyjnych warunkach można skorzystać tylko do 15 grudnia 2022 roku.