Gorąca promocja na smartfony Infinix. ZERO ULTRA i NOTE 12 PRO 5G kupisz teraz taniej o kilkaset złotych

Infinix NOTE 12 PRO 5G to smartfon dla tych, którzy nie lubią za dużo wydawać na nowy telefon

Wyposażono go w 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ z systemem True Color. Dzięki potrójnej konfiguracji aparatów z jednostką główną 108 Mpix i poczwórną lampą błyskową będzie można uchwycić na zdjęciach chwile spędzone przy wigilijnym stole, a także wszystkie ważne dla nas momenty. Z przodu z kolei Infinix umieścił 16-megapikselowy aparat do selfie. Sercem NOTE 12 PRO 5G jest układ Dimensity 810 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada pojemny akumulator 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W.

W promocji trwającej do 24 grudnia kupić go można za 1199 zł, więc może być to idealny pomysł na prezent „na ostatnią chwilę”. Dostępny jest w kolorze czarnym i białym, podobnie jak ZERO ULTRA.

Infinix ZERO ULTRA również został przeceniony. Najbardziej charakterystyczną cechą tego modelu jest akumulator, który naładujemy w mgnieniu oka

Ten model to już propozycja z nieco wyższej półki, bo w promocji trwającej do 31 grudnia kupimy go za 2799 zł. Wyższa cena niesie jednak za sobą więcej możliwości. Przede wszystkim smartfon ma do zaoferowania akumulator o pojemności 4500 mAh obsługujący ultraszybkie ładowanie 180 W Thunder Charge. Wystarczy zaledwie 12 minut, by naładować ogniwo do pełna. To jeszcze nie koniec innowacji, bo na pokładzie znalazł się również 200-megapikselowy aparat główny z OIS, poczwórną lampą błyskową i szerokokątnym obiektywem 13 Mpix. Z przodu natomiast, do selfie czy wideorozmów, dostajemy 32-megapikselowy aparat.

Infinix ZERO ULTRA wyposażono ponadto w 6,8-calowy bezramkowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED również o rozdzielczości FHD+. Oferuje on jasność szczytową na poziomie 900 nitów. Za napędzanie urządzenia odpowiada z kolei wykonany w 6nm procesie produkcyjnym układ Dimensity 920 od firmy MediaTek. Wspierany jest on przez 8 GB pamięci RAM i 256 Gb pamięci wbudowanej. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego XOS 12 na bazie Androida 12, oferuje też łączność 5G i NFC.

Oba urządzenia są interesujące, a że promocja potrwa tylko przez kilka dni, warto się pospieszyć, jeśli chcecie z niej skorzystać. Smartfony Infinix dostępne są u partnerów handlowych marki.