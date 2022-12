TOP 6 odkurzaczy automatycznych ze stacjami dokującymi, w które warto zainwestować

iRobot Roomba Combo j7+ (cena: 4 799 zł)

Zacznijmy od świata robotów odkurzająco-mopujących. iRobot Roomba Combo j7+ to pierwszy w pełni samodzielny robot odkurzająco-mopujący marki. Jego rewolucyjny moduł mopujący jest unoszony automatycznie na samą górę robota po wykryciu dywanu, dzięki czemu nie zostawia na nim brudu oraz go nie moczy. Na jednym cyklu sprzątania robot może oczyścić podłogi i dywany o powierzchni do 92 m2. To jedyny robot sprzątający z tak unoszącym się modułem mopującym, dzięki któremu proces odkurzania i mopowania odbywa się w jednym cyklu.

Urządzenie ma własny system operacyjny iRobot OS, który kontroluje jego pracę (podobnie jak wszystkie modele Roomba z modułem łączności bezprzewodowej).

iRobot Roomba Combo j7+ może stale zyskiwać nowe funkcje za sprawą aktualizacji przez Wi-Fi. Robot po sprzątaniu samodzielnie opróżnia zawartość swojego pojemnika na brud do stacji Clean Base, wyposażonej w funkcję automatycznego usuwania brudu. Urządzenie jest kompatybilne z różnymi rodzajami płynów czyszczących. Ilość środka czyszczącego do mopowania można ustawić osobno dla każdego pomieszczenia.

iRobot Roomba j7+ (cena: 3 499 zł)

Nieco bardziej wymagającym użytkownikom można polecić robota, który za sprawą funkcji identyfikowania i omijania przeszkód poradzi sobie nawet w bardziej nieuporządkowanym otoczeniu. System nawigacji PrecisionVision rozpoznaje przeszkody takie jak kable, buty, psie miski czy zabawki, a nawet nieczystości po zwierzaku. Katalog obiektów, które robot identyfikuje, aby posprzątać wokół nich, jest stale aktualizowany, a obecnie znajduje się w nim blisko 80 pozycji. Za automatyczne opróżnianie pojemnika na brud i uzupełnianie energii odpowiada stacja ładująco-czyszcząca Clean Base.

iRobot Roomba j7+ ma 3-stopniowy system sprzątania, na który składa szczotka boczna do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach, dwie gumowe szczotki główne oraz duża moc ssąca. Czujnik wysokości rozpoznaje uskoki, dzięki czemu urządzenie nie spadnie ze schodów. Robot sam kontroluje stan baterii. W razie potrzeby wraca do stacji dokującej, po czym wznawia pracę w miejscu, w którym ją przerwał.

Roborock Q7 Max+ (cena: 2 499 zł)

Propozycji marki Roborock jednocześnie odkurza i mopuje podłogi. Za sprawą połączonego zbiornika na wodę (350 ml) oraz kurz (470 ml) w modelu Q7 Max+ uzyskano większą pojemność oraz łatwość opróżniania i napełniania. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh pozwala urządzeniu pracować do 3 godzin bez konieczności uzupełniania energii.

Roborock Q7 Max+ wykorzystuje system nawigacji laserowej PreciSense LiDAR i tworzy mapę 3D sprzątanych pomieszczeń. Dla odkurzacza można wyznaczać strefy wykluczone i wirtualne ściany, a blokada rodzicielska zapobiega przypadkowemu włączeniu przez dzieci lub zwierzęta. Stacja dokująca pozwala automatycznie opróżnić pojemnik odkurzacza po każdym cyklu sprzątania. Worek na kurz o pojemności 2,5 litra wystarcza na około 7 tygodni.

iRobot Roomba i7+ (cena: 2 999 zł)

Dywany, panele, kafle czy wykładziny nie stanowią przeszkody dla odkurzacza iRobot Roomba i7+, który uczy się rozkładu pomieszczeń i samodzielnie opróżnia pojemnik na brud w stacji ładująco-czyszczącej Clean Base. Elementem wyróżniającym modele Roomba są dwie gumowe szczotki główne osadzone w ruchomej głowicy czyszczącej. Efektywnie zbierają wszelkie zabrudzenia dzięki optymalizacji przepływu mocy ssącej oraz nie osadzają się na nich włosy czy sierść zwierząt. . System zaawansowanych czujników Dirt Detect automatycznie wykrywa bardziej zabrudzone miejsca i na nich koncentruje swoją pracę.

Z pewnością iRobot Roomba i7+ przypadnie do gustu alergikom za sprawą szczelnych worków AllergenLock, zatrzymujących alergeny, pyłki oraz pleśń. Współpraca z Asystentem Google, Siri oraz Amazon Alexa pozwala sterować robotem sprzątającym za pomocą komunikatów głosowych. Odkurzacz uczy się nawyków użytkownika i sugeruje na ich bazie harmonogramy. Może też proponować dodatkowe sprzątanie w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt.

Samsung JetBot AI+ (cena: 4 799 zł)

Sztuczna inteligencja zaczyna zaglądać w coraz więcej przestrzeni naszego życia, więc odkurzacze nie są dla niej wyjątkiem. Funkcja AI Object Recognition w robocie Samsung JetBot AI+ rozpoznaje obiekty i omija je na trasie sprzątania, a sensor 3D pozwala unikać drobnych przeszkód, na których urządzenie mogłoby utknąć. Sensor LiDAR mapuje pomieszczenia i optymalizuje trasę sprzątania. Robotem można sterować z telefonu.

Po zakończeniu sprzątania odkurzacz samodzielnie powraca do stacji czyszczącej, żeby opróżnić worek z kurzem. O czystość wydmuchiwanego powietrza dba Zaawansowany Pięciowarstwowy System Filtracji. Silnik Digital Inventer i wielocyklonowa struktura Jet Cyclone w połączeniu z systemem szczotek pozwalają dokładnie sprzątać różne powierzchnie. Robot dopasowuje do nich moc sprzątania.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ (cena: 4 999 zł)

Automatyczne odkurzanie, mopowanie, suszenie gorącym powietrzem, a nawet samodzielne uzupełnianie wody oferuje Xiaomi Robot Vacuum X10+. Część mopująca jest automatycznie podnoszona po wjechaniu na dywan. Poza funkcją opróżniania zbiornika na kurz stacja dokująca automatycznie wyczyści mopa i go osuszy. System kamer i czujników S-Cross SI skanuje otoczenie i wykrywa potencjalne przeszkody.

Odkurzacz za naciśnięciem przycisku generuje mapę 3D sprzątanych pomieszczeń. Sterowanie urządzeniem może się odbywać z poziomu aplikacji Mi Home. Stacja dokująca samodzielnie uzupełnia wodę w odkurzaczu, a system podwójnego mopowania o prędkości 180 obr/min zapewnia skuteczniejsze usuwanie kawy, zaschniętego błota oraz innych plam z podłoża. Warto wspomnieć też o mocnym wentylatorze zasysającym brud do pojemnika.