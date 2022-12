W naszym zestawieniu skupimy się na ponad 30-calowych, zakrzywionych ekranach. To oczywiście kwestia gustu, ale uważam, że powyżej 30 cali warto postawić właśnie na panele zakrzywione. Szczególnie jeśli będziemy z nich korzystać siedząc przy biurku. Duża powierzchnia ekranu jest pożądana w grach, bo pozwala bardziej zanurzyć się w świat gry. A najlepiej, jeśli nasz wzrok obejmuje cały ekran, bez konieczności obracania głową. To właśnie z tego powodu warto wybrać ekran zakrzywiony.

Wybierając monitor gamingowy, warto zwracać uwagę na jak najniższy czas reakcji matrycy i jak najwyższą częstotliwość odświeżania obrazu. Warto też szukać modeli kompatybilnych z technologiami AMD G-Sync lub Nvidia FreeSync. Nie bez znaczenia będą też dodatki typowo gamingowe, takie jak możliwość wyświetlania na ekranie celownika. A jeśli monitor będzie używany również do pracy, to dobrze mieć możliwość korzystania z różnych profili obrazu.

AOC CU34G2x Curved

AOC to uznana marka w świecie gamingu. Opisywany model ma ekran LED o przekątnej 34 cali i rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, co daje nam panoramiczne proporcje 16:9. Panel ma matową powierzchnię, dzięki temu skutecznie będzie niwelować padające na niego promienie słońca lub oświetlenia wewnętrznego.

Ekran oferuje 144 Hz odświeżanie obrazu i czas reakcji matrycy na poziomie 1ms oraz kompatybilność z AMD FreeSync Premium. Producent deklaruje 88% pokrycia palety barw RGB i 119% palety sRGB, jasność na poziomie 300 nitów i kontrast statyczny 3000:1. O nasze oczy zadba technologia redukcji migotania Flicker Free. Gniazd nie powinno nam zabraknąć, bo mamy tu dwa porty HDMI, jeden Display Port, aż cztery USB 3.1 Gen 1, jeden port USB typu B oraz wejście i wyjście audio.

Pozycję ekranu można dostosować dzięki możliwości regulacji wysokości, obracania i nachylania. Bez problemu powiesimy go też na ścianie z wykorzystaniem mocowania VESA 100 x 100 mm.

Zobacz oferty AOC CU34Gx2 Curved.

Huawei MateView GT 34

Huawei MateView GT 34 występuje w dwóch wariantach – z soundbarem wbudowanym w postawę oraz Standard Edition z klasyczną podstawką. Ale skoro ten bogatszy mieści się w naszym budżecie, to dlaczego nie spróbować?

MateView GT 34 to ponownie 34-calowy, zakrzywiony panel LED z matową powłoką i rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli. Oferuje wyższą częstotliwość odświeżania ba poziomie 165 Hz i czas reakcji na poziomie 4 ms. W przeciwieństwie do pierwszego proponowanego modelu znajdziemy tu lepsze deklarowane pokrycie kolorów, bo 100% dla palety sRGB i 90% dla DCI-P3, wyższą jasność 350 nitów i kontrast statyczny 4000:1. Dużą zaletą jest też obsługa HDR10, dzięki czemu ciemne elementy w grach będą jeszcze ciemniejsze oraz kompatybilność jednocześnie z AMD FreeSync i Nvidia G-Sync.

Do dyspozycji dostajemy dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, wyjście słuchawkowe i co ważne, jeśli monitora będziemy używać np. do pracy z laptopem, port USB-C. Jak również sam monitor jest zasilany z portu USB-C (drugiego). Jeśli chodzi o regulację, to możemy zmieniać wysokość ekranu oraz kąt pochylenia.

Opis zakończmy soundbarem, który składa się z dwóch głośników o mocy 5W, a do tego dostajemy efektowny, podświetlany pasek, który jest jednocześnie polem dotykowym, za pomocą którego można regulować głośność.

Zobacz oferty Huawei MateView GT 34

Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1

Aby tradycji stała się zadość, nasz ostatni model to również 34-calowy panel LED z matową powłoką, wyświetlający obraz w maksymalnej rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli przy 165 Hz odświeżaniu obrazu. Iiyama to w naszym zestawieniu monitor wyraźnie najjaśniejszy – 550 nitów, z najszybszym czasem reakcji na poziomie zaledwie 0,4ms. Dodajmy do tego kontrast statyczny 3000:1, zgodność z HDR i obsługę AMD FreeSync Premium. Pozycję ekranu można regulować o 13 mm w górę i dół oraz pochylić go o 20 stopni i odchylić o 3 stopnie.

Obok HDR-u warto zwrócić uwagę na funkcję Black Tuner, która pozwala regulowanie jasności i poziomu czerni wedle naszych preferencji. Wolisz klimatyczne, bardzo ciemne kąty pomieszczeń, nie ma problemu. Ale jeśli nie chcesz, aby w grach sieciowych zaskoczył Cię w nich przeciwnik, wystarczy rozjaśnić kadr. Do tego możemy dobrać różne profile kolorystyczne, dopasowane do różnych gatunków gier.

Portów nie powinno nikomu zabraknąć, bo dostajemy tu dwa porty HDMI 2.0, dwa Display Porty 1.4 i spory zestaw portów USB – 4x USB 3.0 oraz wyjście słuchawkowe. Dzięki temu nie musimy podpinać słuchawek bezpośrednio do komputera stojącego gdzieś pod biurkiem. Miłym dodatkiem jest obecność dwóch głośników o mocy 2W każdy, a także plus należy się za niewielki otwór w podstawie pozwalający na wygodne poprowadzenie przewodów.

Zobacz oferty Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1