Xiaomi Nandme Brand Year-End Extravaganza Event: soniczna elektryczna szczoteczka do zębów ładowana tylko raz w roku w specjalnej cenie 179 zł

Tylko jedno ładowanie na rok – 365-dniowa żywotność baterii

Szczoteczka soniczna NX7000 ma do zaoferowania przede wszystkim długi czas pracy baterii. Wyposażona została w baterię o dużej pojemności 2600 mAh, co w połączeniu z energooszczędną technologią “central axis sonic motor”, sprawia, że jedno ładowanie wystarcza na 365 dni. Jest to dobre rozwiązanie dla osób odbywających długodystansowe podróże służbowe, bo dzięki takiej baterii nie muszą już wozić ze sobą ładowarki , by naładować szczoteczkę podczas wyjazdu. Elektryczna szczoteczka do zębów Nandme NX7000 Sonic jest wyposażona w wejście USB-C, dzięki czemu do ładowania można wykorzystać nawet ładowarkę do smartfona.

Potężna moc czyszczenia dla czystych ust

Nandme NX7000 to zaawansowana elektryczna szczoteczka soniczna, która podczas szczotkowania wykorzystuje delikatne wibracje soniczne do czyszczenia zębów z płytki nazębnej i resztek jedzenia. Podczas procesu szczotkowania generuje do 41 000 wibracji na minutę skutecznie mieszając pastę do zębów z wodą, tworząc delikatną pianę, która oczyszcza całą jamę ustną, w tym obszary, do których nie można sięgnąć klasyczną ręczną szczoteczką, na przykład między zębami.

15 trybów szczotkowania spełniających różne potrzeby.

Elektryczna szczoteczka do zębów NX7000 zapewnia użytkownikom 5 trybów pracy – czysty, do zębów wrażliwych, wybielanie, polerowanie i masaż – każdy w 3 poziomach intensywności, w sumie 15 trybów szczotkowania, wszystko by zaspokoić potrzeby użytkowników w zakresie czyszczenia jamy ustnej.

12 wymiennych końcówek wystarczy na trzy lata

Nandme wyposaża każdą elektryczną szczoteczkę NX 7000 Sonic w 12 końcówek, które można wymieniać co 3 miesiące zgodnie z zaleceniami dentysty, co oznacza, że końcówki dostępne w zestawie wystarczą na 3 lata użytkowania. Wymiana szczoteczki w odpowiednim czasie pomaga utrzymać higienę jamy ustnej i zapobiega zanieczyszczaniu jamy ustnej bakteriami, które pojawiają się podczas długotrwałego korzystania z tej samej końcówki.

3-letnia gwarancja

Nandme oferuje również trzyletnią usługę “video replacement”, w ramach której można uzyskać nową elektryczną szczoteczkę soniczną za darmo jeśli wystąpią z nią jakieś problemy. By z tego skorzystać, wystarczy nakręcić wideo ukazujące usterkę. W przypadku AliExpress tego typu urządzenia zazwyczaj dostają jedynie roczną gwarancję.

Warto też wspomnieć, że szczoteczka została wyposażona w funkcję przypominającą o zmianie sekcji szczotkowania, a także licznik czasu pracy. Po 2 minutach mycie jest zatrzymywane – jest to rekomendowany naukowo optymalny czas szczotkowania. Podczas mycia szczoteczka przypomni o zmianie obszaru szczotkowania za pomocą wibracji, dbając o to, by każda sekcja była odpowiednio wyczyszczona.

To ostatnia okazja w tym roku, by skorzystać z takiej promocji. Nie przegap więc swojej szansy i kup ją jak najszybciej. Niezależnie, czy chcesz sprezentować ją sobie, czy komuś z rodziny lub przyjaciołom jako prezent świąteczny albo noworoczny – szczoteczka elektryczna Xiaomi Nandme NX7000 to świetny wybór!

Materiał powstał we współpracy z MC Mart.