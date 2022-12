Zdjęcie niedźwiedzi buszujących po domu zachwyciło cały świat. Jak powstało?

Autorem zdjęcia jest Dmitrij Kokh (Dmitry Kokh).

Jak powstała wyjątkowa fotogafia?

„House of Bears”, zwycięskie zdjęcie Nature Photographer of the Year 2022 – DJI Mavic 2 Pro, 1/160 s, f/2.8, ISO 640

Fotografia powstała podczas wyprawy do Czukotki i Wyspy Wrangla. Z powodu zbliżającego się pogorszenia pogody statek zatrzymał się w pobliży wyspy Koliuchin, na Morzu Czukockim. Do 1992 roku znajdowała się na niej założona w 1934 roku polarna stacja meteorologiczna – po opuszczeniu jej przez ludzi zabudowania zostały porzucone a pogoda doprowadziła do znacznych zniszczeń – rozpadające się ściany, wybite okna. Zabudowania okazały się pokusą dla niedźwiedzi polarnych – zwierząt bardzo ciekawskich, dla których resztki zabudowy stanowiły niezły zamiennik naturalnych schronień. Z pokładu jednostki, mimo mgły i kiepskiej pogody, zauważono grupę 20 zwierząt wokół i wewnątrz budynków.

Bardziej przedsiębiorcze okazały się samce – samice wraz z młodymi trzymały się na uboczu. Do wykonania fotografii autor posłużył się dronem DJI Mavic 2 Pro, wyposażonym w śmigła o niskim poziomie hałasu, cierpliwie i bardzo powoli zbliżając się do niedźwiedzi, by nie wzbudzać ich niepokoju. W istocie zwierzęta były raczej zaciekawione – patrzyły na dron i prosto w kamerę, co dało niezwykły efekt. Poza zdjęciami powstał także materiał wideo z wyspy. Nagroda dla zwycięskiego zdjęcia wyniosła 3000 euro.

Nature Photographer of the Year 2022 – galeria zwycięzców w poszczególnych kategoriach

W kategorii „Ptaki” zwycięzcą został Knut–Scerre Horn, za zdjęcie „Urbankittiwakes”

W kategorii „Ssaki” zwycięzcą został Sasza Fonseca, za zdjęcie „The World is Mine”

W kategorii „Inne zwierzęta” zwycięzcą został Bernhard Schubert za zdjęcie „An adaptation for death”

W kategorii „Rośliny i grzyby” zwycięzcą został Soare Laurentiu za zdjęcie „Cold and warm”

W kategorii „Krajobraz” zwycięzcą została Helga Urbán za zdjęcie „The island”

W kategorii „Zdjęcie podwodne” zwycięzcą został Kazushige Horiguchi za zdjęcie „The rain I’ve been waiting for”

W kategorii „Sztuka Natury” zwycięzcą został Csaba Daróczi za zdjęcie „Trees and stars”

W kategorii „Czarno-białe” zwycięzcą został Erns Dirksen za zdjęcie „Otter in ice hole”

W kategorii „Portrety zwierząt” zwycięzcą został Dmitrij Kokh, za zdjęcie „Summer season”

W kategorii „Natura „De Lage Landen”” zwycięzcą została Franka Slothouber za zdjęcie „Coot”

W kategorii „Młodość” zwycięzcą został Clémence Till za zdjęcie „First flight missed”

Trzeba przyznać, że wszystkie zwycięskie i wyróżnione zdjęcia są co najmniej godne uwagi. Tymczasem za moment startuje kolejna edycja konkursu, na 2023 rok.