Już nikt nie zobaczy, jakie porno oglądasz w telefonie

Korzystanie z trybu incognito wielu osobom od razu kojarzy się z przeglądaniem stron dla dorosłych i nie bez powodu. W rzeczywistości jednak sięgamy po ten tryb po to, by wyszukiwany temat nie pojawiał się w rekomendacjach ani w historii, albo gdy chcemy sprawdzić np. ceny lotów, bo te potrafią się różnić w zależności, czy przeglądamy stronę w incognito, czy normalnie. Są też sytuacje, w których chcemy kupić komuś prezent, a ta osoba często ma dostęp do naszego urządzenia.

Z trybu incognito korzystamy w różnym celu, ale najczęściej chodzi o to, by nikt nie wiedział, co w ten sposób przeglądamy

Zapewne przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam tak, że mieliście w przeglądarce otwarte jakieś karty w trybie prywatnym Chrome’a i ktoś poprosił was o pożyczenie na chwilę telefonu. Wówczas pozostawała albo odmowa, albo szybkie zamknięcie przeglądanych witryn, co z kolei samo w sobie było uciążliwe, bo przecież takie strony nie zapisują się w historii i trzeba ich szukać od nowa. Posiadacze iPhone’ów pod tym względem od dawna mieli lepiej, bo Google dał im możliwość zablokowania sesji incognito przy pomocy hasła lub danych biometrycznych.

Dzięki temu, po opuszczeniu aplikacji, powrót do otwartych w trybie incognito kart musiał być poprzedzony weryfikacją tożsamości. Choć Android należy do Google’a, firma często wypuszcza tego typu nowości najpierw na iOS, podczas gdy użytkownicy ich systemu muszą długo czekać na udostępnienie danej funkcji. Tak samo było i w tym przypadku.

Na szczęście teraz gigant z Mountain View, z okazji przypadającego 28 stycznia Dnia Ochrony Danych Osobowych zapowiedział, że także na Androidzie będzie można skorzystać z tego trybu bezpieczeństwa. Wdrażanie nowości właśnie się rozpoczęło, więc u niektórych może już być ona widoczna. By to sprawdzić należy wejść w Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo, gdzie powinien znaleźć się przełącznik „Zablokuj karty incognito po zamknięciu Chrome”. Jeśli jeszcze nie widzicie tego u siebie, a bardzo byście chcieli móc z takiej funkcjonalności korzystać, możecie wpisać „chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android” i włączyć flagę, aby natychmiast odblokować tę funkcję.

Po uruchomieniu tej opcji, za każdym razem, gdy włączymy sesję incognito i zamkniemy aplikację przeglądarki, ponowne jej uruchomienie będzie wymagało podania hasła lub weryfikacji biometrycznej, np. odciskiem palca.