Smartfon z Androidem z 2015 r. wciąż działa i ma się dobrze. Potrzebujemy więcej producentów takich jak Fairphone

Osiem lat to całkiem sporo czasu w smartfonowym świecie. W 2015 roku na rynku zadebiutowała jak zwykle masa nowych fantastycznych modeli, ale ile z nich nich przetrwało do dziś? Który smartfon z Androidem sprzed ośmiu lat nadal dostaje aktualizacje oprogramowania? Skoro zapadła głucha cisza, to ja podpowiem, że jest taki i nazywa się Fairphone 2. Ostatnią aktualizację dopiero dostanie, a do jego producenta dużo mocniejsza konkurencja powinna uczęszczać na szkolenia z odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.