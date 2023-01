Rosyjski Fontel FP 200 rzuci Twój smartfon na kolana. Oto kwiat radzieckiej myśli technologicznej

Rosyjska telekomunikacja jest w lesie. Na bagnach

Powiedzieć, że Rosja ma problem w sektorze telekomunikacji, to nic nie powiedzieć. Z kraju wycofują się główni dostawcy sprzętu sieciowego, czyli Ericsson, Huawei i Nokia. Sieci 5G w Rosji nigdy nie było i możliwe, że nigdy nie będzie (a tu przeczytacie dlaczego). Kraj boryka się za to z problemami z siecią LTE, która nie ma jeszcze pokrycia w całym kraju. A po wycofaniu się dostawców sprzętu jej dalsza rozbudowa nie będzie możliwa. Nie mówiąc już o modernizacji.

Dlatego też Rosja potrzebuje sprzętu na miarę obecnych czasów, współgrającego z potęgą kraju. Telefonu, który będzie w stanie działać w starszych technologiach. Tak przechodzimy do modelu Fontel FP 200.

Twój iPhone może się schować. Oto Fontel FP 200

Fontel to nowa marka operatora MegaFon. Ten cud techniki ma ekran o przekątnej 1,77 cala i rozdzielczości 160 x 128 pikseli. Obsługuje dwie karty SIM jednocześnie oraz karty pamięci o pojemności do 32 GB. Ma również latarkę (!) i jest zasilany akumulatorem o pojemności 600 mAh. Telefon obsługuje sieć 2G. Dzięki temu Rosjanie nie będą mamieni w Internecie zepsutą kulturą zachodu, bo nie będą w stanie się z nim połączyć. Żadnych Instagramów, TikToków… Tak trzeba żyć!

W 2023 roku na rynek man trafić aż osiem nowych modeli pod marką Fontel. Kolejne będą bardziej zaawansowane, bo w planach są modele z klapką, wodoszczelne i wszystkoodporne dla bardziej wymagających użytkowników.

Pomimo popularności smartfonów, w naszej sieci detalicznej obserwujemy stabilny popyt na telefony z przyciskami. Linia Fontel została opracowana z uwzględnieniem aktualnych potrzeb użytkowników i może konkurować z innymi urządzeniami, a także całkowicie zastąpić produkty marek, które opuściły rynek rosyjski. Spodziewamy się, że do końca roku Fontel będzie odpowiadał za nawet 50% sprzedaży telefonów z przyciskami w naszym sklepie detalicznym i rozważamy możliwość otwarcia sprzedaży w innych dużych sieciach handlowych w Rosji i krajach WNP – komentuje premierę David Borzilov, dyrektor sprzedaży MegaFon.

Fontel FP 200 jest już dostępne w sklepie internetowym operatora w cenie 790 rubli. To według dzisiejszego kursu niecałe 51 zł i jeśli ktoś jest zainteresowany, sugeruję śpieszyć się z zakupem. Rubel w ostatnim czasie rośnie w siłę, więc będzie coraz drożej. Albo to złotówka nadal spada… Sprzedaż stacjonarna ma ruszyć w lutym 2023 roku.

Kolejne modele telefonów marki Fontel mają kosztować od 590 do 2990 rubli. A skąd Rosja ma podzespoły do produkcji telefonów? Odpowiedź jest prosta jak… konstrukcja Fontela. Do zrobienia takiego sprzętu nie potrzeba zaawansowanych podzespołów, czy wysokiej mocy obliczeniowej procesorów. To bardzo proste urządzenia, z tworzeniem których Rosja powinna sobie bez problemu poradzić. Poza tym, jakby nie patrzeć, nie bardzo mają inne wyjście.