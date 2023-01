Pranie to nie wszystko. Pralka Haier i-Pro 7 Plus HW120-B14979U1S Refresh odświeża i pielęgnuje ubrania

Moje pierwsze spotkanie z pralką Haier i-Pro 7 Plus HW120-B14979U1S Refresh uświadomiło mi jak mało jeszcze wiem o inteligentnych nowoczesnych pralkach. Ten niepozornie wyglądający model może pomieścić w bębnie aż 12 kg i to tam w pierwszej kolejności skierowałem swoje ciekawskie oczy.

Połączenie siły oraz technologii

Producent obiecuje delikatne i jednocześnie skuteczne obchodzenie się z nawet najdelikatniejszymi tkaninami. Jest to możliwe za sprawą wnętrza bębna Haier i-Pro 7 Plus HW120-B14979U1S Refresh, które pokryte jest wypustkami przypominającymi w kształcie miniaturowe poduszki. Tkaniny prześlizgują się po nich, bez ryzyka zaczepienia o powierzchnię i zniszczenia.

Czy nie macie czasem wrażenia, że w bębnie typowej pralki jest jakieś tajemne przejście do innego wymiaru, do którego trafiają pojedyncze skarpetki? Zawsze coś się zawieruszy, schowa w niewidocznym zakamarku. A gdyby tak zamontować w środku oświetlenie, które pomaga zobaczyć co znajduje się w bębnie i łatwiej zlokalizować potencjalną zgubę? Haier wpadł właśnie na taki pomysł.

Silnik inwerterowy Direct Motion napędzający pralkę Haier i-Pro 7 Plus HW120-B14979U1S Refresh nie wymaga paska. Jest bowiem zawieszony bezpośrednio w osi bębna, dzięki czemu hałas i wibracje udało się zniwelować do minimum. Brak paska ogranicza też ryzyko potencjalnych awarii, a sam producent jest na tyle pewien trwałości takiej konstrukcji, że daje na silnik aż 15 lat gwarancji.

Podczas typowego cyklu prania i wirowania urządzenia praktycznie nie słychać. Kieliszek z wodą postawiony na obudowie podczas wirówki na pozostawał nieporuszony, podobnie jak płaska tafla znajdującego się w nim płynu.

Programator w kieszeni i automatyczne czyszczenie

Aplikacja mobilna hOn to centrum sterowania urządzeniami marki Haier w domowej sieci. Z poziomu smartfona można przebierać w niezliczonych programach do prania, a za sprawą funkcji funkcja i-Time nawet dopasować czas pracy z dokładnością do pięciu minut.

Sterowanie pralką Haier z poziomu aplikacji hOn

Kto jeszcze nie próbował zdalnego sterowania domowym AGD z poziomu telefonu, zakocha się w tym rozwiązaniu od pierwszego wejrzenia. Na uwagę zasługuje dodatkowa funkcja odświeżania eleganckich ubrań z pomocą funkcji Refresh i wykorzystania technologii mikropary. Wystarczy zaledwie 20 minut, aby pozbyć się z nich kurzu i alergenów, bez konieczności stosowania detergentu.

Haier dba również o czystość samej pralki. Funkcja Smart Dual Spray automatycznie czyści wnętrze i jest aktywowana na zakończenie każdego cyklu prania. Z kolei autorska technologia ABT zabezpiecza szufladę na detergenty i kołnierz bębna przed drobnoustrojami.

Biorąc pod uwagę 15-letnią gwarancję na silnik, a także szereg technologii, mechanizmów, które oszczędzają energię oraz wodę, a także dbają o nasze tkaniny zakup pralki Haier i-Pro 7 Plus HW120-B14979U1S to inwestycja, która się opłaca, bo czy nie warto kupić pralkę, przy której można przez długie lata spokojnie spać?