A to nie widać, a to nie słychać – problemów ze spotkaniami na Zoomie, Google Meet czy Microsoft Teams nie brakuje, a popularność pracy hybrydowej siłą rzeczy wymusza na organizacjach coraz szersze stosowanie takich narzędzi. Samo oprogramowanie to jednak nie wszystko, bo wyposażenie sal konferencyjnych w biurach potrafi nadal utrudniać przeprowadzenie spotkania, szczególnie w rozproszonych zespołach.

Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe HP (Poly)

Praca hybrydowa to w końcu nie tylko dom i biuro, ale również wykonywanie swoich obowiązków w trasie, a nawet w miejscach publicznych. Trzeba przyznać, że scenariuszy pracy hybrydowej jest obecnie mnóstwo i dopóki sam nie zacząłem w ten sposób pracować, nie miałem tak naprawdę pojęcia jak dużym wyzwaniem może być prowadzenie skutecznej komunikacji.

Kamery, głośniki i zestawy słuchawkowe do pracy hybrydowej

Dla każdej z powyższych grup w warszawskim biurze HP i Poly udało się zgromadzić ciekawe rozwiązania do pracy hybrydowej, dzięki którym być może uda się wyeliminować szereg problemów pojawiających się przy takich spotkaniach. Wśród nich znajdowały się m.in. kamery wyposażone w podwójne obiektywy: jeden prezentował ogólny widok sali zaś drugi był w stanie skierować się na osobę, która właśnie zabrała głos.

Za sterowanie pracą takich kamer odpowiada technologia Poly DirectorAI, która automatycznie przełącza się między widokiem grupy, śledzeniem twarzy uczestników spotkania, osoby zabierającej głos, a także osoby prowadzącej prezentację. Dostępna jest również funkcja dzielenia obrazu w ramach jednej sali na osobne strefy dla lepszej widoczności uczestników spotkania.

Równie ważna w takich sytuacjach wydaje się też eliminacja niechcianych dźwięków otoczenia. Poly ma na to dwa pomysły: jeden w postaci mechanizmu blokowania niepożądanych dźwięków z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, a drugi (określony mianem Acoustic Fence, czyli akustycznego ogrodzenia), ograniczający napływanie zakłóceń spoza wyznaczonej strefy. Praca w zatłoczonym miejscu publicznym daje największe szanse na sprawdzenie takiego rozwiązania.

Praca hybrydowa staje się po prostu naszą codziennością

Pandemia COVID-19 zweryfikowała dotychczasowe obawy biznesu związane z tematem pracy hybrydowej. Według danych HP, nawet 40% pracowników pracuje zdalnie, a prawie 30% w modelu hybrydowym. Do biur zaglądamy średnio trzy razy w tygodniu. Badania koncernu z Wielkiej Brytanii dowodzą natomiast, że nawet 89% pracowników biurowych uważa pracę hybrydową za narzędzie poprawiające ogólne samopoczucie i równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Poly ma sporo doświadczenia w sektorze sprzętu do telekonferencji

Segment urządzeń peryferyjnych jest obecnie szacowany na 110 miliardów dolarów, a rocznie rośnie on w tempie 9%. Nie powinno zatem dziwić niedawne nabycie przez HP doświadczonego producenta sprzętu do telekonferencji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na 90 milionów sal konferencyjnych na całym świecie mniej niż 10% oferuje możliwość korzystania z połączeń wideo, a tylko 15% jest wyposażone w technologię VC (virtual circuit), potencjał do rozwoju mają ogromny.