Huawei wprowadza do Polski kolejne nowości — FreeBuds 5i i nova Y61. Ceny sa atrakcyjne, zwłaszcza w zestawie

Choć zwykle skupiamy się na modelach z najwyższej półki, nie zapominamy też o tych tańszych. Huawei nova Y61 należy właśnie do tej grupy, bo kosztuje poniżej 1000 zł. Tylko czy warto się nim zainteresować?

Jak podkreśla Huawei, główną zaletą smartfona jest potrójny aparat z AI, jasnym obiektywem z przysłoną f/1.8 z dużą, 50‑megapikselową matrycą. Tylna konfiguracja zawiera też aparat do głębi ostrości, który pozwala na uzyskanie efektu bokeh, a także obiektyw makro, by nawet najdrobniejsze rzeczy można było fotografować. Producent zadbał, by użytkownicy mogli wykonywać szczegółowe zdjęcia nocne czy ostre ujęcia w dynamicznych scenach. Nie zabrakło też HDR, który optymalizuje ekspozycję przy ujęciach pod światło, zapewniając wyraźne i jasne portrety. Z przodu przygotowano natomiast 5-megapikselowy aparat do selfie, wspomagany algorytmami AI.

Nova Y61 został wyposażony w 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+, a napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor w połączeniu z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło pojemnego akumulatora 5000 mAh z ładowaniem SuperCharge 22,5 W – już 30 minut ładowania wystarczy na 6 godzin korzystania z urządzenia. Producent podkreśla, że za pomocą precyzyjnej regulacji jasności ekranu można dostosować go do własnych potrzeb oraz w łatwy sposób przełączyć się do trybu e-książki lub ochrony wzroku, aby mniej męczyć oczy podczas korzystania z urządzenia.

Smartfon wspiera między innymi łączność w rozwiązaniu Super Device, gdzie wystarczy jedno przeciągnięcie, aby bezprzewodowo połączyć się z wieloma urządzeniami producenta. Dzięki temu można obejrzeć ulubiony serial na monitorze, a dźwięk odtwarzać na słuchawkach lub głośnikach.

Pojawiła się też nowa odsłona słuchawek bezprzewodowych Free Buds 5i

Dokanałowe słuchawki Free Buds 5i przynoszą to, co klienci tak polubili u poprzednika, ale jednocześnie dostały sporo ulepszeń, takich jak certyfikat jakości dźwięku Hi-Res czy ulepszoną redukcję szumów do 42 dB i wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu. Wspomniany certyfikat świadczy, że urządzenie jest zgodne z technologią przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, w standardzie Hi-Res Audio Wireless. Korektor pozwala na dopasowanie dźwięku tak, by wydobyć głębię ulubionych utworów z różnych gatunków muzycznych. Za doskonałą wydajność odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 10 mm, współpracujące z membraną wykonaną z kompozytu polimerowego. Pozwala to na uzyskanie lepszego dźwięku w niskich, średnich oraz wysokich częstotliwościach pasma.

Ulepszona redukcja szumów o skuteczności sięgającej 42 dB umożliwi bezproblemowe słuchanie muzyki niezależnie od warunków otoczenia. Specjalne algorytmy odpowiadają natomiast za poprawę jakości połączeń, oddzielając głos użytkownika od dźwięków otoczenia. Pojemniejsze etui ładujące oferuje teraz dłuższy czas pracy sięgający 28 godzin z wyłączonym ANC lub 18,5 godziny z włączonym ANC. W przypadku samych słuchawek, bateria 55 mAh pozwala na 6 lub 7,5 godziny pracy, zależnie czy mamy uruchomioną aktywną redukcję szumów.

Słuchawki Free Buds 5i można połączyć przez Bluetooth z maksymalnie dwoma urządzeniami i wygodnie się pomiędzy nimi przełączać, bez konieczności ponownego parowania. Warto też wspomnieć, że słuchawki mają stopień ochrony IP54, więc nie trzeba ich wyjmowac z uszu nawet przy złej pogodzie. Są też krótsze i lżejsze od poprzedników, co wpływa na wygodę użytkowania.

Huawei FreeBuds 5i i nova Y61 – ceny

Za nowy smartfon Huawei trzeba w Polsce zapłacić 899 zł, a dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych z efektem gwiezdnego połysku: czarnej, niebieskiej i zielonej. Tymczasem za słuchawki zapłacimy 399 zł, jednak kupując je w promocji trwającej do 29 stycznia zaoszczędzimy 50 zł. Huawei przygotował też ofertę łączoną w swoim sklepie Huawei.pl, bo wybierając tam smartfon nova Y61 wraz ze słuchawkami FreeBuds 5i, za słuchawki zapłacimy jeszcze mniej, bo 249 zł.