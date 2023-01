Ten składany smartfon może pozamiatać. Zobaczymy go jeszcze w tym roku

Choć niecierpliwie wypatrujemy premiery Huawei P60, to producent może zaoferować nam wcześniej coś innego

Huawei ma w swojej ofercie już kilka składanych modeli. P50 Pocket i jego tańszy odpowiednik Pocket S to propozycje dla osób preferujących konstrukcję typu clamshell, Mate Xs jest zaś urządzeniem nietuzinkowym, bo składanym odwrotnie, z ekranem na zewnątrz. W portfolio producenta nie zabrakło również konkurenta dla Galaxy Z Fold, a jest nim Mate X, który wkrótce doczeka się kolejnej, trzeciej już generacji.

W ostatnich tygodniach coraz więcej słyszeliśmy na temat serii Huawei P60, więc spodziewaliśmy się, że to właśnie te flagowce firmy pojawią się w tym roku jako pierwsze. Zapomnieliśmy jednak, że w lutym mija rok od premiery Mate X2 i trzeba już wypatrywać jego następcy. Jak podają nowe doniesienia, ten nie tylko powstaje, ale jest bliski premiery, a ta ma nastąpić jeszcze przed debiutem P60.

Niestety, trudno wskazywać na jakiekolwiek konkrety, ale jeśli zerkniemy w kalendarz najbliższych wydarzeń, to na przełomie lutego i marca odbędą się targi MWC w Barcelonie, a to świetna okazja do zaprezentowania lub chociaż zapowiedzi takiej nowości. Zwłaszcza że, wedle przecieku, składany Mate X3 będzie mógł pochwalić się funkcją, której w innych składakach nie znajdziemy.

Huawei Mate X2

Nadchodzący Mate X3 zaoferuje łączność satelitarną nowej generacji

Mówi się bowiem, że Huawei wyposaży ten model w łączność satelitarną, ale o wiele bardziej rozwiniętą niż ta oferowana na pokładzie Mate 50. Tam co prawda można wysyłać w ten sposób wiadomości, ale jest to jedynie komunikacja jednostronna – można do kogoś napisać lub wezwać pomoc, jednak bez możliwości odebrania odpowiedzi. Tymczasem Huawei Mate X3 zaoferuje już komunikację satelitarną nowej generacji, która umożliwi wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości, a także obsługę wysyłania wiadomości głosowych i krótkich połączeń głosowych.

Możliwość zachowania kontaktu ze światem nawet w miejscach, w których nie ma zasięgu jest czymś, co może nie tylko przydać się w codziennym życiu, ale również pomóc je uratować, gdy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej. Świetnym tego przykładem jest funkcja Alarmowe SOS przez satelitę, dostępna na najnowszych iPhone’ach. Jednak w porównaniu do Apple’a, Huawei nie ograniczy swoich użytkowników do wiadomości z prośba o pomoc i do komunikacji jednostronnej, co da właścicielom Mate X3 o wiele więcej możliwości.

Do tej pory niewiele wspominało się w przeciekach o specyfikacji Mate X3, skupiając się bardziej na ogólnych ulepszeniach, które obejmą nowy zawias (to świetna wiadomość, bo u poprzednika był to jeden z większych mankamentów) i jeszcze potężniejsze aparaty fotograficzne. Ta druga informacja jest o tyle interesująca, że Mate X2 już oferował jedne z najlepszych aparatów wśród składaków, więc tym bardziej jesteśmy ciekawi, co przyniesie jego następca.

Huawei Mate X2 jest dostępny w naszym kraju, co daje nadzieję, że nowy składak także zawita do naszego kraju. Niestety, zapewne tak jak w przypadku Mate 50 Pro, nie ma co się spodziewać, że dostaniemy dostęp do łączności satelitarnej, bo ta dostępna jest jedynie w Chinach. Pozostaje więc liczyć, że reszta ulepszeń będzie na tyle atrakcyjna, by złagodzić ten mankament.