Iran dorówna światowym potęgom. Powstaje irański lotniskowiec, który zrewolucjonizuje marynarkę niskim kosztem

Krążące w sieci zdjęcia z irańskiego suchego doku w pobliżu Zatoki Perskiej sugeruje, że Iran dąży obecnie do stworzenia jednego z najbardziej zaawansowanych rodzajów okrętów. Mowa o lotniskowcu, a więc okręcie, którego na służbie mają głównie największe potęgi światowe. Chociaż finalnie to irańskie “dzieło” rzeczywiście będzie bazą dla podstawy nowoczesnego lotnictwa wojskowego, to jednocześnie daleko będzie mu tego, czym posługują się m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Francja czy od pewnego czasu nawet Indie