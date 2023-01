Jedyny taki egzemplarz Xiaomi 12T Pro trafił na licytację. Kosztuje więcej niż iPhone, ale uratuje komuś życie

Za tego wyjątkowego Xiaomi 12T Pro zapłacisz więcej niż za nowego iPhone’a, ale przy okazji pomożesz w ratowaniu ludzkiego życia

Pod koniec listopada w Chinach zaprezentowano limitowaną edycję Xiaomi 12T Pro, która powstała przy współpracy z nowojorskim rzeźbiarzem Danielem Arshamem. Artysta nadał urządzeniu zupełnie nowy wygląd, dzięki któremu – jak sam twierdzi – za dwie dekady ludzie będą trzymać je na półce, bo ten wariant zdecydowanie wykracza poza zwykłą funkcjonalność smartfona.

Arsham chciał pokazać proces starzenia się i naturalne erozje na smartfonie. W efekcie Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition otrzymał tylny panel utrzymany w kolorze morskiej zieleni z miedzianymi kryształami mieniącymi się na różne kolory, zależnie od kąta, pod jakim patrzymy na smartfona. Artysta wraz z Xiaomi zadbał nawet o to, by wszystkie elementy zestawu, z kablem, ładowarką, a nawet kluczykiem do otwierania slotu na kartę SIM, pasowały do siebie. W efekcie całość prezentuje się nietuzinkowo, a niezwykłości dodaje jeszcze fakt, że wyprodukowano zaledwie 2000 sztuk takiego Xiaomi 12T Pro.

Dotąd co prawda dało się go kupić przez stronę mi.com, ale oficjalnej dystrybucji w Polsce nigdy nie było. Poza tym limitowana edycja rozeszła się niczym świeże bułeczki, zapewne dzięki temu, że cena nie była dużo wyższa niż ta regularna (899 euro, czyli ~4200 zł). Wszystkie sprzedały się jeszcze w grudniu i wydawało się, że na tym koniec.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition trafił do naszego kraju, ale…

…wyłącznie na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Xiaomi wystawiło właśnie ten smartfon, co okazało się naprawdę dużym zaskoczeniem, zwłaszcza że jest to jedyny egzemplarz, jaki możemy nabyć na naszym rynku, co podkreślono nawet w tytule aukcji. Za wyjątkowość się jednak płaci, a w tym wypadku mowa już o naprawdę dużej kwocie, bo w momencie pisania tego artykułu licytacja stanęła na 7099,63 zł. Licytacja kończy się jednak dopiero 29 stycznia o godzinie 00:00, więc wspomniana kwota na koniec z pewnością będzie wyższa.

To dużo, owszem. Więcej niż za nowego iPhone’a, ale w tym wypadku mowa nie tylko o jedynym takim telefonie w Polsce i jednym z niewielu na całym świecie, ale dodatkowo mamy naprawdę szczytny cel. Cały dochód z aukcji powędruje bowiem na konto WOŚP, a potem zostanie wydany na aparaturę do wykrywania bakterii odpowiedzialnej za sepsę. Za jednym razem można więc pomóc winnym i zaopatrzyć się w smartfon, którego każdy będzie nam zazdrościł.