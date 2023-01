Home Foto Lumix S5 II i S5IIx oficjalnie. W końcu autofocus, który może dorówna konkurencji

Aparaty Panasonica od dawna są popularne wśród filmowców. Nie zyskały jednak podobnej uwagi fotografów. Jedną z przyczyn był między innymi przestarzały system automatycznego nastawiania ostrości, oparty o technikę wyznaczania odległości z nieostrości (depth from defocus), wolniejszy i nie tak dokładny jak w aparatach konkurencji, co odbijało się zresztą także na nagraniach wideo. Panasonic jednak zrobił pierwszy krok do tego, by tę lukę zasypać, prezentując najnowsze aparaty pełnoklatkowe S5 II i S5 IIX.