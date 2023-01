Tania, wydajna i rewolucyjna. Nowa metoda może rozwiązać poważny problem naszych czasów

Jak wynika z informacji udostępnionych przez zespół badawczy, proponowane podejście jest nie tylko wydajne, ale przy tym rekordowo tanie. Ich metoda jest bowiem najtańszą z dotychczas wykorzystywanych. Za jej sprawą można przekształcić dwutlenek węgla w metanol, który posiada liczne zastosowania i może być wykorzystany w inny sposób.

Jeśli podejście naukowców ze Stanów Zjednoczonych będzie równie dobre, jak sami twierdzą, to być może czeka nas rewolucja w zakresie walki ze zmianami klimatu. Stężenia dwutlenku węgla regularnie rosną i duża w tym “zasługa” człowieka. Emitujemy gazy cieplarniane między innymi poprzez eksploatację paliw kopalnych, a odchodzenie od nich jest czasochłonne.

Ale problem można obejść: nawet jeśli wyprodukujemy dwutlenek węgla, to nie musi to od razu oznaczać tragedii. Wciąż istnieje przecież szansa na zapobiegnięcie dostania się go do atmosfery. Poza tym ogromne ilości węgla są już na miejscu, dlatego na wagę złota będą sposoby umożliwiające usunięcie go stamtąd – a najlepiej wykorzystanie w inny, przydatny sposób.

Zamiast wydobywać ropę z ziemi, aby stworzyć te chemikalia, próbujemy to zrobić z CO2 wychwyconego z atmosfery lub z elektrowni węglowych, więc można go przetworzyć w użyteczne substancje. Utrzymujesz węgiel przy życiu, że tak powiem, więc to nie jest po prostu “wyciągnij go z ziemi, użyj raz i wyrzuć”. Próbujemy poddać CO2 recyklingowi, podobnie jak próbujemy poddać recyklingowi inne rzeczy, takie jak szkło, aluminium i tworzywa sztuczne. wyjaśnia chemik David Heldebrant

Dzięki nowej metodzie możliwe powinno być zapobieganie emisjom dwutlenku węgla oraz pochłanianie go z atmosfery

O szczegółach całej sprawy czytamy na łamach Advanced Energy Materials. Jak opisują autorzy, nowy system został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było umieścić wewnątrz elektrowni opalanych węglem, gazem i biomasą. Poza tym mówi się o zastosowaniu względem pieców cementowych i hut. Zastosowany w całym procesie rozpuszczalnik przekształca dwutlenek węgla metanol i inne substancje. Sami zainteresowani podkreślają, że zanim będzie można ogłosić pełnowymiarowy sukces, konieczne będzie wprowadzenie nieco zmian.

