Po co się ograniczać? Motorola wprowadza do Polski aż cztery nowe smartfony z serii moto g

Nowe smartfony Motoroli to modele raczej budżetowe, choć najdziemy wśród nich propozycje z niższej, jak i z nieco wyższej półki

Zacznijmy może od modelu najbardziej podstawowego, czyli moto g13. Ten smartfon raczej nie zachwyci swoją specyfikacją, ale zapewnia wszystko, czego można wymagać od taniego telefonu. Mamy więc 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz – to akurat zaskoczenie, zwykle producenci oferują raczej 60 Hz. Do tego mamy układ Helio G85 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh obsługujący ładowanie z mocą 10 W. Właściwie, większość tej specyfikacji pokrywa się z tym, co ma do zaoferowania moto g23, choć oczywiście mamy pewne różnice, takie jak wariant z 6 GB pamięci RAM i ładowanie 30 W w moto g23.

Motorola moto g13 Motorola moto g13

Różnice zauważyć można też w specyfikacji aparatów. Motorola moto g13 dostała 8-megapikselową kamerkę do selfie i tylną konfigurację składającą się z 50-megapikselowej jednostki głównej i dwóch „oczek” po 2 Mpix każde do makro i pomiaru głębi, natomiast w tym drugim smartfonie znajdziemy 16-megapikselowy aparat do selfie i tylną konfigurację 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix. Oba modele obsługują łączność 4G.

Motorola moto g23

Motorola moto g53 5G i moto g73 5G też mają ze sobą trochę wspólnego. Oba urządzenia dostały 6,5-calowe ekrany LCD z odświeżaniem 120 Hz, choć w tym pierwszym dostajemy rozdzielczość HD+, natomiast w drugim – Full HD+. Kolejną cechą wspólną jest akumulator 5000 mAh, choć tak jak w przypadku moto g23 oraz moto g13 i tutaj mamy różne prędkości ładowania. Dla moto g53 5G jest to 10W, natomiast dla moto g73 5G – 30 W.

Motorola moto g53 5G

Sercem moto g53 5G jest układ Snapdragon 480+ wspierany przez 4, 6 lub 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Kamerka do selfie ma 8 Mpix, zaś z tyłu dostajemy aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix makro. W moto g73 5G znajdziemy chipset Dimensity 930 w konfiguracjach 6 GB / 8 GB RAM i 128 GB / 256 GB pamięci wbudowanej. Przedni aparat oferuje już 16-megapikseli, a z tyłu oprócz 50-megapikselowego aparatu głównego znajdziemy 8-megapikselowy aparat makro. Te dwa smartfony zapewniają obsługę sieci 5G.

Motorola moto g73 5G

Wszystkie cztery modele zapewniają NFC, slot na kartę pamięci microSD, powłokę hydrofobową (IP52), wejście słuchawkowe 3,5 mm, głośniki stereo z Dolby Atmos. Wszystkie też działają pod kontrolą Androida 13.

Motorola moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 i moto g13 – ceny

Na razie poznaliśmy ceny tylko trzech z czterech modeli. Cena moto G73 zostanie ujawniona w najbliższych dniach:

moto G13 (4/128 GB) – 899 zł,

moto G23 (4/128 GB) – 999 zł,

moto G23 (8/128 GB) – 1099 zł,

moto G53 (4/ 128 GB) – 1199 zł.

Przy okazji Motorola zaprezentowała też model z serii moto g – moto e13

Ten jest trochę podobny do moto g13, bo też wyposażono go w ekran IPS 6,5 cala HD+, ale z przodu dostajemy 5-megapikselowy aparat do selfie, a z tyły pojedynczy, 13-megapikselowy aparat. Różnica jest też w wykorzystanym procesorze, bo Motorola umieściła w tym modelu układ Unisoc T606 w konfiguracji 2/64 GB. Jak możecie się więc domyślać, moto e13 ze względu na tak małą ilość pamięci RAM działa pod kontrolą Androida 13 Go Edition. Akumulator, tak jak w pozostałych modelach, ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 10 W.

Motorola moto e13

Cena tego smartfona również zostanie ujawniona wkrótce.