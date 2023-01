Gracze oszaleją na punkcie Odyssey Neo G9 i OLED G9. Samsung pokazał zachwycające monitory

Nowe monitory Samsunga. Firma weszła w 2023 rok z wyjątkowymi modelami Odyssey na czele

Samsung Odyssey Neo G9 to pierwszy na świecie pojedynczy monitor, który łączy współczynnik proporcji 32:9 z tak wysoką rozdzielczością, bo rzędu 7680 na 2160 pikseli. Sens takiemu połączeniu zapewnia ogromna wielkość rzędu 57 cali oraz zakrzywienie o promieniu 1000R. Przypomnijmy, że powszechne w obecnych czasach są 22/24-calowe monitory o rozdzielczości 1920 x 1080, co jednoznacznie ukazuje wyjątkowość Odyssey Neo G9, który jest swoistym połączeniem dwóch ekranów 4K UHD (3840×2160) w jednej matrycy i obudowie.

Na tym oczywiście wyjątkowość Odyssey Neo G9 się nie kończy, bo wieńczy ją matryca Quantum Mini LED o odświeżaniu 240 Hz, która doczekała się certyfikacji VESA Display HDR 1000 (to czwarty z kolei poziom określający skuteczność działania HDR). Poza tym Samsung podkreślił, że ten monitor jest pierwszym modelem na rynku z obsługą standardu DisplayPort 2.1 (następcą DP 1.4), który wykorzystuje bezstratną kompresję DSC.

Samsung kieruje również do graczy model Odyssey OLED G9, który względem Neo G9 różni się przede wszystkim matrycą. Ta wprawdzie nadal została skrojona z myślą o graczach (stąd odświeżanie rzędu 240 Hz i reakcja 0,1 ms), ale o zdecydowanie innych wymaganiach, co potwierdza pogłębione zakrzywienie (do 1800R), które pociągnęło za sobą skurczenie przekątnej do 49 cali. O samej różnicy między matrycami miniLED a OLED przeczytacie z kolei tutaj.

Samsung nie poprzestał jednak wyłącznie na modelach dla graczy i z okazji CES 2023 zaprezentował również monitor ViewFinity S9 o 27-calowym ekranie 5K (5120 x 2880) z myślą o profesjonalistach oraz Smart Monitor M8, czyli nową generację monitora ze zintegrowanym systemem smart TV. Ceny i dostępność nowych monitorów póki co pozostają tajemnicą.