Tym razem to Samsung bierze przykład z konkurencji. Galaxy Z Flip 5 dostanie większy zewnętrzny ekran

Producenci smartfonów najbardziej skupili się na produkcji swoich odpowiedników Galaxy Z Fold, dzięki czemu ten model ma już na rynku wielu konkurentów. Inaczej jest w przypadku Galaxy Z Flip, bo do tej pory jedynie Motorola i Huawei mogą zaoferować nam coś w zamian, choć już niedługo do konkurentów dołączyć ma Oppo ze swoim Find N2 Flip. I wygląda na to, że tym razem to Samsung zainspiruje się rywalami w celu ulepszenia swojego urządzenia.

Samsung w końcu naprawi kilka wad konstrukcyjnych Galaxy Z Flip 5?

Niby do premiery kolejnej generacji składaków Samsunga zostało jeszcze wiele miesięcy, ale na doniesienia nigdy nie jest za wcześnie. Tym razem dzięki nim możemy dowiedzieć się, jakie zmiany konstrukcyjne zastosuje producent w Galaxy Z Flip 5. Przeciek wspomina o dwóch głównych ulepszeniach, które mają wyeliminować jedne z największych wad tego modelu.

Jednym z najczęściej ulepszanych elementów konstrukcji w urządzeniach tego typu jest zawias. Firmy z każdą kolejną generacją starają się, by był on mocniejszy, a linia zgięcia coraz mniej widoczna. Galaxy Z Flip 4 względem poprzednika przyniósł jakąś (bardzo delikatną) poprawę, ale nadal trudno powiedzieć, by po zamknięciu smartfon wyglądał dobrze. Pomiędzy połówkami obudowy nadal widać sporą szparę, czego w Motorolo Razr 2022 czy w Huawei P50 Pocket już nie uświadczymy.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Wedle przecieku właśnie ta kwestia ma zostać ulepszona w przyszłorocznym Galaxy Z Flip 5. Samsung ma przeprojektować zawias tak, by zgięcie było mniej widoczne, a jednocześnie konstrukcja i wytrzymałość urządzenia nadal były na wysokim poziomie.

Huawei P P50 Pocket

Drugim ulepszonym elementem ma być zewnętrzny ekran. Tegoroczny model wyposażono w 1,9-calowy wyświetlacz, który choć funkcjonalny, przez wzgląd na swój rozmiar nie daje aż takiego pola do popisu. W rzeczywistości Samsung po prostu marnuje miejsce na obudowie, które przecież może zostać wykorzystane na większy panel.

Samsung Galaxy Z Flip 4 i Motorola RAZR 2022

Pokazała nam to Motorola RAZR 2022, która zaoferowała 2,7-calowy panel pozwalający na więcej akcji niż standardowe przeglądanie powiadomień czy robienie selfie. Niedawny wyciek zdjęć prototypu Oppo Find N2 Flip również pokazuje duży ekran zewnętrzny (prawdopodobnie 3-calowy). W tym kierunku ma pójść również Samsung, powiększając zewnętrzny panel Galaxy Z Flip 5 z 1,9 cala do 3 cali. Skok ma być więc spory i liczymy, że te doniesienia się sprawdzą, bo dzięki tym zmianom kolejna generacja smartfona z klapką od Samsunga będzie jeszcze lepsza.

Oczywiście należy pamiętać, że do premiery Galaxy Z Flip 5 zostało jeszcze wiele miesięcy i do plotek na tak wczesnym etapie należy podchodzić z dystansem. Mimo tego są to dość prawdopodobne zmiany, które mają szansę zawitać na pokład przyszłorocznego modelu, o ile Samsung nie będzie chciał uparcie trzymać się sprawdzonego projektu.