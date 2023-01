Wieloletni problem rozwiązany. Naukowcy zaprojektowali nowy rodzaj baterii

Problemy polegały przede wszystkim na stosunkowo niskiej wydajności, która stawała na drodze do stosowania takich akumulatorów na przykład w odniesieniu do mikrorobotów czy wszczepianych urządzeń. Jeśli miało dojść do zwrotu akcji w tej sprawie, to być może nastąpił on dzięki naukowcom z University of Illinois Urbana-Champaign.

To właśnie oni odpowiadają za projekt wysokonapięciowej mikrobaterii niespotykanej w żadnej istniejącej konstrukcji akumulatorowej. Członkowie zespołu opisali swoje dokonania na łamach Cell Reports Physical Science.

Serially integrated high-voltage and high power miniature batteries https://t.co/9D6EcQHyuf December 22, 2022

Do tej pory architektury elektrod i projekty ogniw w skali mikro-nano były ograniczone do projektów gęstych pod względem mocy, które przyszły kosztem porowatości i objętościowej gęstości energii. Dzięki naszej pracy udało się stworzyć źródło energii w mikroskali, które wykazuje zarówno wysoką gęstość mocy, jak i objętościową gęstość energii. wyjaśnia Arghya Patra

Tylko jak wykorzystać tego typu elementy? Przede wszystkim mówi się o zasilaniu mikrorobotów wielkości owadów. Te mogłyby być stosowane w czasie misji ratunkowych po powodziach, trzęsieniach ziemi czy innych klęskach żywiołowych. Takie urządzenia znalazłyby zatrudnienie wszędzie tam, gdzie człowiek nie jest w stanie fizycznie się dostać bądź jest to dla niego zbyt niebezpieczne.

Nowy rodzaj baterii mógłby posłużyć do projektowania mikrorobotów

Poza tym nie należy pomijać zastosowań czysto medycznych. Miniaturowe implanty mogłyby być umieszczane wewnątrz organizmu i działać tam bez potrzeby stosowania zewnętrznych źródeł zasilania. Jak podkreślają badacze, wysokie napięcie jest ważne dla zmniejszenia elektronicznego ładunku użytecznego, który mikrorobot musi przenosić. W konsekwencji takie baterie mogłyby zasilać roboty podróżujące na większe odległości bądź zbierające i przesyłające więcej informacji.

Być może dojdzie więc do przełomu i rozwiązania problemu, który do tej pory sprawiał, że im mniejsze były baterie, tym niższa okazywałą się ich wydajność. Kluczem do sukcesu jest według członków zespołu nowatorskie podejście, oparte na wykorzystywaniu dodatnich i ujemnych kolektorów prądu końcowego.