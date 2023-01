Szwedzi budują nowy komputer kwantowy. Będzie dostępny dla każdego

Nowy komputer kwantowy powstanie w ramach inicjatywy Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers. Istniejąca tam maszyna ma obecnie 25 kubitów (bitów kwantowych), ale celem jest czterokrotne zwiększenie tej liczby do 2029 r. Ale nawet teraz, z 25 kubitami, komputer Chalmers jest naprawdę imponujący. Problem jednak polega na tym, że maszyna jest rzadko dostępna do użytku, bo stale jest rozbudowywana. Dlatego właśnie powstanie “kopia” istniejącej już jednostki.

Dlatego zamierzamy zbudować kopię naszego komputera kwantowego i udostępnić go jako poligon doświadczalny dla firm i naukowców do uruchamiania algorytmów. Jego celem jest podniesienie poziomu kompetencji Szwecji w zakresie technologii kwantowej i obniżenie progu dla wykorzystania komputerów kwantowych. Prof. Per Delsing z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers i dyrektor WACQT

Komputer kwantowy dla każdego

W pierwszym etapie Fundacja Knuta i Alice Wallenberg przyznała fundusze w wysokości 91 mln euro na budowę stanowiska testowego. Będzie ono miało funkcję pomocniczą – kwantowy helpdesk – który poprowadzi użytkownika za rękę i pomoże mu przejść przez wszystkie etapy obliczeń kwantowych. Stanowisko testowe zapewni również sprzęt testowy dla firm, które pracują nad technologiami kwantowymi.

Idea jest taka, że użytkownicy nie powinni potrzebować dużej wcześniejszej wiedzy. Powinno wystarczyć, że firma ma problem, o którym słyszała, że może być rozwiązany przez komputer kwantowy. Quantum Helpdesk im pomoże. Prof. Per Delsing

WACQT Chalmers /Fot. Chalmers University

Na świecie istnieje już kilka podmiotów komercyjnych, które udostępniają komputery kwantowe za pośrednictwem chmury. Stanowisko testowe WACQT będzie znacznie tańsze dla szwedzkich użytkowników. Ponieważ nowo powstająca maszyna będzie dosłowną kopią komputera z Chalmers, nie będzie trzeba jej ustawiać i optymalizować, a sama konserwacja ma być prostsza.

Kolejną dużą różnicą jest to, że jesteśmy transparentni z tym, co znajduje się pod maską naszych komputerów kwantowych. To pozwala zoptymalizować algorytmy pod kątem sprzętu, zwiększając tym samym szansę na udane obliczenia. Prof. Per Delsing

W 2024 roku na stanowisku badawczym zostanie otwarty sprzęt do testowania komponentów i Quantum Helpdesk, natomiast komputer kwantowy zostanie otwarty do uruchamiania algorytmów w 2025 roku. Początkowo komputer kwantowy będzie miał 25 kubitów, ale w ciągu kilku lat zostanie rozbudowany do 40 kubitów.