Paliwo przyszłości z niczego. Ten imitujący fotosyntezę generator wodoru może odmienić świat

Obecne dążenia do rozpowszechnienia zakładów produkcyjnych wodoru można porównać do początków budowania naftowego królestwa. Firmy, naukowcy i specjaliści z całego świata pracują obecnie nad opracowywaniem coraz lepszych sposobów pozyskiwania paliwa przyszłości, czego najnowszym przejawem jest dzieło naukowców ze szwajcarskiego Federal Institute of Technology (EPFL), które może generować wodór z “niczego”.