Stworzyli pionowzlot, który zawstydza samoloty pasażerskie. Jetoptera jest niepowtarzalny

Pionowzlot Jetoptera zawdzięcza swoje imponujące możliwości opatentowanemu systemowi napędowemu FPS

Jako przykład projektu typu HSVTOL (High Speed Vertical Take-Off and Landing) Jetoptera jest w stanie rozwijać wysokie prędkości oraz wznosić się w powietrze i lądować całkowicie w pionie. Nie potrzebuje więc żadnych pasów startowych, zachowując wszechstronność helikopterów. Daleko mu jednak do wiropłatów jako takich, bo w gruncie rzeczy przypomina samolot, co tyczy się zarówno konstrukcji, jak i możliwości podczas lotu horyzontalnego, podczas którego do gry wchodzą sporej długości skrzydła, znacząco ułatwiając lot, dzięki generowaniu dodatkowej siły nośnej.

Jednak to system napędu jest najbardziej innowacyjny. Jak możecie zobaczyć powyżej, Jetoptera nie posiada żadnego rodzaju śmigieł, choć w przypadku projektów typu VTOL jest to w dużej mierze standardem. Firma zastąpiła je swoim innowacyjnym systemem Fluidic Propulsion System (FPS), czyli opatentowanym systemie napędu strumieniowego. To właśnie dzięki niemu Jetoptera doczekał się tak imponujących możliwości na czele z maksymalną prędkością rzędu 988 km/h (Mach 0,8).

Zalety tego dokładnie systemu napędu strumieniowego obejmują stosunkowo niski hałas, niską temperaturę spalin oraz całkowite uwolnienie samolotu od wirników lub śmigieł. Jego działanie wykorzystuje dynamikę płynów, które wykorzystują niewielkie ilości powietrza do przepychania znacznie większej ilości powietrza zewnętrznego i w efekcie generowania ciągu. We wcześniejszych projektach do sprężania powietrza w procesie wykorzystywano gazogenerator ze względu na jego lekkość i wydajność, a tym razem wykorzystano sprężarkę elektryczną, dochodząc do wniosku, że do projektów tego typu wymagane są akumulatory o gęstości energetycznej na poziomie co najmniej 1500 Wh/kg.

Jetoptera ma również ciekawe korzenie. Firma Ariel Mobility ujawniła bowiem wspomniane dane nie bez powodu, a z racji zakończenia zakończeniu czwartego kontraktu Small Business Innovation Research (SBIR) przyznanego przez Siły Powietrzne USA. Finansowaniem tego VTOL zajmuje się więc m.in. wojsko amerykańskie.