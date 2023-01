Rosja wprowadziła trzy nowe okręty na służbę. Jeden z nich może rozpętać nuklearną zagładę

Generalissimus Suworow już na służbie. To jeden z trzech rosyjskich okrętów przyjętych na służbę pod koniec 2022 roku

Po ośmiu latach od położenia stępki i po kilku miesiącach zakończeniu testów praktycznych na szerokich wodach okręt podwodny Generalissimus Suworow trafił na służbę rosyjskiej marynarki i doczekał się podniesienia bandery 29 grudnia. Oznacza to, że flota rosyjskich SSBN, czyli okrętów podwodnych z napędem atomowym i rakietowymi pociskami balistycznymi powiększyła się już do dwunastu, z czego połowa z tych okrętów bazuje na projekcie Boriej, a połowa z tej połowy na ulepszonym Boriej-M. Mowa więc o rodzinie okrętów, które zaprojektowano w latach 90. ubiegłego wieku i których produkcję rozpoczęto w 1996 roku w wersji 955, którą w 2012 ulepszono do wersji 955A.

Okręty tego typu nie są specjalnie wielkie, ale i tak związane z nimi zagrożenie jest ogromne z racji przenoszenia pocisków z głowicami nuklearnymi. W grę wchodzi aż szesnaście balistycznych pocisków Buława z 6-10 głowicami jądrowymi typu MIRV, z czego każda z nich może mieć moc rażenia rzędu nawet 150 kiloton. Oznacza to, że tylko jedna głowica ma 10-krotnie większą moc niż bomba, którą zrzucono na Hiroszimę.

Trzynasta korweta typu Bujan już na służbie

29 grudnia czynną służbę we flocie bałtyckiej rozpoczęła też trzynasta z rzędu korweta Grad typu Bujan, a dokładniej mówiąc, Bujan-M (projekt 21631), która powstawała przez ponad cztery lata. Ta 75-metrowa korweta o napędzie w układzie CODAD może wyruszać na 10-dniowe misje i atakować cele nawodne z wykorzystaniem przede wszystkim pocisków przeciwokrętowych P-800 Oniks oraz lądowe pociskami manewrującymi Kalibr dalekiego zasięgu. Więcej na temat obu tych pocisków przeczytacie tutaj i tutaj.

Rosja zakończyła rok 2022 nowym trałowcem morskim typu Aleksandrit

Okręty typu Aleksandrit, określane też mianem projektu 12700, to budowane seryjnie od 2011 roku trałowce morskie, które są budowane metodą infuzji próżniowej. Ten proces budowy zapewnił tym okrętom pozycję w księdze rekordów, bo ich rozmiary 61,6 x 10,3 x 3,1 metra oraz pełna wyporność rzędu 890 ton sprawiły, że są jednymi z największych okrętów przeciwminowych z tworzyw sztucznych na świecie.

Ich uzbrojenie (poza sprzętami do usuwania min morskich) obejmuje 30 mm armatę AK-306, 14,5 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy Igła. Wraz z podniesieniem bandery na okręcie Anatolij Szliemow, rosyjska marynarka może pochwalić się już siedmioma okrętami tego typu na służbie.