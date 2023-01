Rusza program Plus Odkup. Zamień swojego iPhone’a na najnowszy model w promocyjnej cenie

Wymieniając telefon na nowy często stoimy przed dylematem – co zrobić z tym starym. Producenci smartfonów i operatorzy wiedzą o tym, dlatego często organizują różne akcje i programy, polegające właśnie na odkupowaniu starszego sprzętu. Samsung robi tak od dawna, zresztą – Apple też. Teraz z podobną akcją wystartował również operator telefoniczny Plus. Dzięki temu nie musimy wystawiać smartfona na sprzedaż, bo wystarczy udać się do salonu sieci.

Program Plus Odkup działa bardzo prosto

Wystarczy udać się do salonu operatora i wziąć ze sobą swojego używanego iPhone’a – model 7. Generacji lub nowszy. Tam sprzedawca, korzystając ze specjalnej aplikacji, określi jego stan techniczny i na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny stanu ekranu i obudowy, wyceni przyniesione urządzenie. Określona kwota zostanie natomiast odliczona od zobowiązań klienta i może zostać przeznaczona na pokrycie części rat za nowego iPhone’a 13 lub 14.

Korzystając z nowego programu można wybrać następujące modele z okresem spłaty wynoszącym 36 miesięcy:

W cenie obniżonej o 750 złotych:

iPhone 14 128 GB,

iPhone 14 256 GB,

iPhone 14 Plus 128 GB,

iPhone 14 Plus 256 GB.

Taniej o 450 zł:

iPhone 13 mini 128 GB,

iPhone 13 128 GB,

iPhone 13 256 GB,

iPhone 13 512 GB.

Dla łatwiejszego zrozumienia Plus podał przykład. Przychodząc do salonu z iPhone’em 12 256 GB w dobrym stanie, można dostać za niego nawet 1900 zł i właśnie te pieniądze trafiają na konto rozliczeniowe klienta. Jeśli ten wybierze iPhone’a 14 128 GB, łączny koszt zakupu ratalnego wyniesie 4999 zł (zamiast standardowych 5749 zł), a po odliczeniu 1900 zł z konta rozliczeniowego, kwota spłaty za wspomnianą „czternastkę” wyniesie 3099 zł. Prosta kalkulacja i okazuje się, że Plus Odkup pozwolił na zaoszczędzenie 2650 zł!

Plus postanowił przygotować jeszcze coś specjalnego dla tych, którzy zdecydują się na abonament w ofercie Plus Odkup

Klienci, którzy wezmą nowego iPhone’a mogą wybrać spośród trzech specjalnych abonamentów z podwojoną liczbą gigabajtów na dwa lata:

abonament za 75 zł miesięcznie – 160 GB zamiast 80 GB, dostęp do najszybszego w Polsce 5G, nielimitowane rozmowy i SMSy/MMSy do wszystkich oraz 120 minut na połączenia międzynarodowe w UE oraz 2-letyni dostęp do Disney+ nawet przez dwa lata,

abonament za 85 zł miesięcznie z 240 gigabajtami internetu (zamiast 120 GB),

abonament za 95 zł miesięcznie – 260 GB zamiast 130 GB.

Na koniec warto też wspomnieć, że klienci kupujący iPhone’a w programie Plus Odkup, po dwóch latach mogą zdecydować się na kolejną wymianę smartfona, a to dzięki działającemu od kilku alt programowi Plus Wymiana. Po spłaceniu 24 rat można zmienić używanego iPhone’a 13 lub 14 na najnowszy model, który dopiero wejdzie do sprzedaży. Wówczas pozostałe 12 rat Plus anuluje.