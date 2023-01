Jak wiele ulepszeń Samsung zaserwuje nam w tym roku? Wszystko, co wiemy o składanym Galaxy Z Fold 5

Wedle raportów rok 2023 będzie należał do składanych smartfonów. Ich sprzedaż ma pójść mocno w górę, a że na rynku konkurencji tylko przybywa, Samsung będzie musiał podejść do tematu o wiele poważniej i mniej zachowawczo, jak to miało miejsce do tej pory. Trudno na razie powiedzieć, czy faktycznie już w tym roku Galaxy Z Fold 5 przyniesie jakąś rewolucję, ale ta wydaje się wręcz nieuchronna. Choć południowokoreański gigant dumnie dzierży tytuł króla składaków, to takowy zawsze można mu odebrać. Wystarczy, że któryś z konkurentów wypuści urządzenie na tyle dopracowane i w tak atrakcyjnej cenie, by renoma Samsunga przestała mieć znaczenie.

Oczywiście, na razie się na to nie zapowiada, a przynajmniej „jeszcze nie”. Mimo wszystko mamy nadzieję, że nowa generacja Folda przyniesie kilka stosownych ulepszeń, zwłaszcza że wzmianki o niektórych z nich pojawiają się już w doniesieniach.

Konstrukcja Galaxy Z Fold 5

Zacznijmy więc od samej konstrukcji nadchodzącego Folda. Ta z pewnością zyska ulepszenie, zwłaszcza w obrębie zawiasów, które również konkurencja cały czas dopracowuje. Ubiegłoroczny Z Fold 4 dostał w tym zakresie tylko nieznaczne zmiany, więc najwyższy czas na coś większego. Prócz tego spodziewamy się – jak to było w ubiegłym roku – kolejnego zmniejszenia grubości i wagi. Znowu nieznacznego, bo nie ma co ukrywać – to nadal będzie duży smartfon, zwłaszcza po rozłożeniu, a takowy trochę ważyć musi.

Co jednak ciekawe, w tym temacie nasze oczekiwania i rzeczywistość mogą się nieco minąć, ponieważ jak wskazuje wietnamski serwis The Pixel, Galaxy Z Fold 5 może być grubszy i cięższy od poprzednika. Nieznacznie, ale jednak. Mowa o grubości 6,5 mm i 275 gramach wagi. Dla porównania, Galaxy Z Fold 4 ma 6,3 mm grubości i waży 264 gramy. Skąd takie zmiany? Mają one wynikać z dodania slotu na rysik i większej baterii. Jeśli tak, raczej nie będziemy na to narzekać.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Skoro już o tym wspominamy, największą zmianą konstrukcyjną, na jaką wskazują dotychczasowe przecieki, jest obecność slotu na rysik S Pen. Ten miał pojawić się w Galaxy Z Fold 4, jednak jak dobrze wiemy, tak się nie stało. Koreański serwis The Elec wskazuje, że Galaxy Z Fold 5 będzie już wyposażony w odpowiednie gniazdo, a rysik dostarczany będzie już w zestawie. To akurat świetna wiadomość i mamy nadzieję, że okaże się prawdziwa.

The Elec wspomina też, że na spotkaniu z dostawcami komponentów Samsung powiedział, że dedykowane gniazdo S Pen jest jedną z funkcji potrzebnych do przeniesienia składanych urządzeń na wyższy poziom popularności.

Specyfikacja

Ekrany

W 2022 roku Samsung zapewnił swojemu flagowemu składakowi węższe i nieco mniej zaokrąglone ramki oraz zmienione proporcje ekranów, przez co ten główny stał się bardziej kwadratowy, a zewnętrzny zyskał na szerokości. Spodziewamy się, że w tej kwestii może się jeszcze coś zmienić, choć obecne 21,6:18 (prawie kwadrat) i tak jest już dobre. Dotychczasowe doniesienia wskazują jednak, że Samsung przy tym właśnie pozostanie, oferując nam wewnętrzny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,6 cala z odświeżaniem 120 Hz. Ekran zewnętrzny, ma również pozostać bez zmian, więc spodziewamy się 6,2-calowego panelu AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

Procesor i akumulator

To, że Samsung w swoich nowych składakach sięgnie po układ Snapdragon 8 Gen 2 jest pewne, ale nie wiemy, czy firma zdecyduje się na wersję podstawową ogłoszoną w listopadzie 2022 roku, czy może na ulepszoną, której premiery spodziewamy się w połowie roku. Patrząc na specyfikację ubiegłorocznego Folda, najbardziej prawdopodobna jest druga opcja, a wspomniany wcześniej przeciek dostarczony przez The Pixel tylko to potwierdza.

Co do wariantów pamięci, tutaj nie spodziewamy się większych zmian i zapewne Samsung pozostanie przy wersjach 12/256 GB, 12/512 GB i 12 GB/1 TB z poprzedniego roku.

Samsung Galaxy Z Fold 4

W kwestii baterii sprawa jest dość dyskusyjna, bo jedni wskazują, że zmian względem poprzednika nie będzie i znów dostaniemy ogniwo o pojemności 4400 mAh, natomiast inni (jak wspomniany The Pixel) przewidują obecność większej baterii. Niestety, tu konkrety nie zostały podane, więc trudno nam jeszcze spekulować dokładną pojemność. Byłby to jednak krok w dobrą stronę, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że konkurencja na tym polu się rozwija i np. debiutujący niedawno Oppo Find N2 oferuje ogniwo 4520 mAh, a MIX Fold 2 od Xiaomi 4500 mAh.

Dodatkowo, oba wspomniane urządzenia obsługują o wiele szybsze ładowanie niż Galaxy Z Fold 4, o co zresztą nietrudno, bo Samsung w ubiegłorocznym modelu nadal trzymał się ładowania przewodowego 25 W. Tymczasem nowy Oppo ma już obsługę ładowania 67 W, tak samo, jak składak od Xiaomi. Naprawdę mamy nadzieję, że Samsung w końcu zerwie z przeszłością i zaoferuje coś szybszego.

Aparaty

The Elec dostarczył nam też kilku szczegółów dotyczących aparatów w Galaxy Z Fold 5. Na pokładzie ponownie zobaczymy potrójną konfigurację z aparatem głównym 50 Mpix, ultraszerokokątnym 12 Mpix i teleobiektywem 10 Mpix. Głównym sensorem będzie ISOCELL GN3. Widoczną, choć niewielką zmianę zauważymy natomiast w rozdzielczości aparatu do selfie, która z 10 Mpix wzrośnie do 12 Mpix.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Właściwie w kwestii aparatów raczej nie spodziewamy się wielkich rewolucji, bo już przy poprzednich generacjach dało się zauważyć, że pod tym względem Samsung mocno rozróżnia swoje składaki od flagowej serii S. Najbezpieczniej jest zakładać więc, że na pokładzie nowego Folda zostaną zastosowane nowsze sensory, podczas gdy rozdzielczość matryc wzrośnie (o ile do tego dojdzie) tylko nieznacznie.

Ceny i data premiery

Wszystkie poprzednie generacje Galaxy Z Fold debiutowały w pierwszej połowie sierpnia i można zakładać, że właśnie w tym okresie pojawi się również Galaxy Z Fold 5. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, by mówić o jakiejś konkretnej dacie.

Podobnie jest również ceną. Od Galaxy Z Fold 3 Samsung utrzymuje za granicą cenę 1799 dolarów. W Polsce dostaliśmy natomiast niewielką podwyżkę z 8299 zł (za Folda 3. Generacji) do 8399 zł w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie przekładającą się na zwiększone ceny produktów, w tym również komponentów do produkcji smartfonów, nie ma co oczekiwać niższych cen. Jednak z drugiej strony, Samsung może również nie zdecydować się na znaczące podwyżki w obawie, że popyt na nowego składaka zmaleje z tego powodu. Bezpiecznie jest więc na razie zakładać, że za Galaxy Z Fold 5 zapłacimy przynajmniej 1799 dolarów.