Samsung w końcu dogania konkurencję. Wszystko, co wiemy o Galaxy Z Fold 5 przed premierą

Wedle raportów rok 2023 będzie należał do składanych smartfonów. Ich sprzedaż ma pójść mocno w górę, a że na rynku konkurencji tylko przybywa, Samsung będzie musiał podejść do tematu o wiele poważniej i mniej zachowawczo, jak to miało miejsce do tej pory. Trudno na razie powiedzieć, czy faktycznie już w tym roku Galaxy Z Fold 5 przyniesie jakąś rewolucję, ale ta wydaje się wręcz nieuchronna. Choć południowokoreański gigant dumnie dzierży tytuł króla składaków, to takowy zawsze można mu odebrać. Wystarczy, że któryś z konkurentów wypuści urządzenie na tyle dopracowane i w tak atrakcyjnej cenie, by renoma Samsunga przestała mieć znaczenie.

Oczywiście, na razie się na to nie zapowiada, a przynajmniej „jeszcze nie”. Mimo wszystko mamy nadzieję, że nowa generacja Folda przyniesie kilka stosownych ulepszeń, zwłaszcza że wzmianki o niektórych z nich pojawiają się już w doniesieniach.

Konstrukcja Galaxy Z Fold 5

Zacznijmy więc od samej konstrukcji nadchodzącego Folda. Ta z pewnością zyska ulepszenie, zwłaszcza w obrębie zawiasów, które również konkurencja cały czas dopracowuje. Ubiegłoroczny Z Fold 4 dostał w tym zakresie tylko nieznaczne zmiany, więc najwyższy czas na coś większego. Prócz tego spodziewamy się – jak to było w ubiegłym roku – kolejnego zmniejszenia grubości i wagi. Znowu nieznacznego, bo nie ma co ukrywać – to nadal będzie duży smartfon, zwłaszcza po rozłożeniu, a takowy trochę ważyć musi.

Co jednak ciekawe, w tym temacie nasze oczekiwania i rzeczywistość mogą się nieco minąć, ponieważ jak wskazuje wietnamski serwis The Pixel, Galaxy Z Fold 5 może być grubszy i cięższy od poprzednika. Nieznacznie, ale jednak. Mowa o grubości 6,5 mm i 275 gramach wagi. Dla porównania, Galaxy Z Fold 4 ma 6,3 mm grubości i waży 264 gramy. Skąd takie zmiany? Mają one wynikać z dodania slotu na rysik i większej baterii. Jeśli tak, raczej nie będziemy na to narzekać.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Skoro już o tym wspominamy, największą zmianą konstrukcyjną, na jaką wskazują dotychczasowe przecieki, jest obecność slotu na rysik S Pen. Ten miał pojawić się w Galaxy Z Fold 4, jednak jak dobrze wiemy, tak się nie stało. Koreański serwis The Elec wskazuje, że Galaxy Z Fold 5 będzie już wyposażony w odpowiednie gniazdo, a rysik dostarczany będzie już w zestawie. To akurat świetna wiadomość i mamy nadzieję, że okaże się prawdziwa.

The Elec wspomina też, że na spotkaniu z dostawcami komponentów Samsung powiedział, że dedykowane gniazdo S Pen jest jedną z funkcji potrzebnych do przeniesienia składanych urządzeń na wyższy poziom popularności.

[Aktualizacja] Nowy Galaxy Z Fold 5 pozbędzie się największej wady poprzedników

Jeśli mielibyśmy wskazać jedną główną wadę składaków Samsunga, byłby to bez wątpienia zawias, przez który po złożeniu połówki ekranu nie przylegają do siebie ściśle. Konkurencja na tym polu radzi sobie o niebo lepiej, więc najwyższy czas, by i Samsung coś z tym zrobił.

Jak donosi koreański serwis Naver, nadchodzący Galaxy Z Fold 5 w końcu upora się z tym problemem. Producent ma zastosować zawias w kształcie kropli wody. Podobne podejście zastosowała Motorola w swoim RAZR czy Oppo w Find N. Dotychczas Samsung korzystał z zawiasu w kształcie litery “U”, dlatego właśnie ekranu nie dało się zamknąć na płasko.

Co ciekawe, Samsung jeszcze w 2016 roku opatentował taki zawias (co możecie zobaczyć na powyższym szkicu) i nie wiadomo, dlaczego tak długo firmie zajęło, by wprowadzić go do swojego smartfona. Możliwe, że przez ten czas poszukiwano sposobu na jednoczesne zapewnienie wodoodporności zgodnej z normą IPX8, która i w nadchodzącym modelu ma zostać zachowana. Mimo wszystko dobrze, że w końcu — o ile doniesienia okażą się prawdziwe — rozwiązanie znajdzie komercyjne zastosowanie.

[Aktualizacja] Nowy Fold będzie cieńszy

Tegoroczna generacja składaków Samsunga może przynieść wiele przełomowych rozwiązań. Wyżej pisaliśmy Wam już o nowym zawiasie, dzięki któremu urządzenie będzie można złożyć na płasko, a teraz pojawiła się informacja o kolejnej zmianie konstrukcyjnej. Na poniższym zdjęciu widać rzekomy prototyp Galaxy Z Fold 5 (po prawej), który umieszczony obok Galaxy Z Fold 4 (po lewej). Widać, że nowy model ma być o wiele cieńszy, przez co będzie mógł w końcu konkurować pod tym względem z modelami innych producentów, jak np. Oppo Fin N2.

Dostrzec można również, że urządzenie będzie większe, choć by to potwierdzić, potrzebowalibyśmy poznać szczegółowe wymiary smartfona. Możliwe jednak, ze w ten sposób Samsung będzie chciał rozwiązać problem akumulatora, nie chcąc zmniejszać jego wielkości. Oczywiście należy pamiętać, że zdjęcie niekoniecznie przedstawia tegoroczny model, bo może być to prototyp modelu, który zadebiutuje w kolejnych latach.

[Aktualizacja] Poznaliśmy dokładniejsze wymiary nowego Folda

Kolejne przecieki ujawniają nam coraz więcej szczegółów, a większość z nich odnosi się do największego ulepszenia, jakie może wprowadzić w tym roku Samsung. Chodzi oczywiście o wspomniany wcześniej zawias w kształcie kropli wody. Dzięki niemu uda się wyeliminować lukę pomiędzy ekranami, która jest mocno widoczna po zamknięciu urządzenia. Pozwoli to również na zmniejszenie wymiarów nowego Folda. Wedle przecieku, Galaxy Z Flip 5 będzie miał około 13 mm grubości po złożeniu, podczas gdy X Fold 4 ma 15,8 mm. Również waga urządzenia zostanie zmniejszona, bo z 263 gramów u poprzednika, zrobią się 254 gramy.

[Aktualizacja] Cieńszy, lżejszy i nadal bez slotu na rysik

Przy okazji warto wspomnieć nieco starszą plotkę, która przyniosła z kolei gorszą informację. Wraz ze zmniejszeniem wymiarów nowego Folda, Samsung ponownie nie da użytkownikom jednego z bardziej wyczekiwanych elementów konstrukcyjnych, czyli slotu na rysik S-Pen w obudowie. Przeczy to więc poprzednim doniesieniom, ale w tym kontekście wydaje się bardzo prawdopodobne. Jeśli Samsung chce zachować 6,2″ calowy ekran zewnętrzny i jednocześnie zmniejszyć grubość i wagę urządzenia, nie znajdzie w obudowie miejsca na kolejny slot. Były co prawda pomysły “odchudzenia” rysika, by ten zajął mniej miejsca, ale Samsung nie chce tego robić, bo to mogłoby z kolei popsuć wrażenia z użytkowania. Czyli po raz kolejny osoby, które wyczekiwały pojawienia się tego rozwiązania, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Może w końcu Samsung rozwiąże ten problem.

[Aktualizacja] Tak będzie wyglądał Galaxy Z Fold 5

Do sieci trafił nowy render ukazujący nam nadchodzącego składanego Folda od Samsunga. Grafika wygląda jak jedna z tych oficjalnych i daje nam dobry wgląd w wygląd tego urządzenia. Przede wszystkim potwierdza to, co najważniejsze – tak, Galaxy Z Fold 5 będzie składał się na płasko. Nowy mechanizm zawiasów (o którym więcej znajdziecie wyżej) wprowadzi to, co konkurencja już dawno osiągnęła.

Właśnie dzięki takiemu zabiegowi nowy Fold będzie też sporo cieńszy od swojego poprzednika, ale nadal nie wiadomo, czy dodatkowo Samsung trochę go odchudzi, czy pozostanie tylko przy tej różnicy wynikającej ze zmiany zawiasu. Osobiście liczę, że coś tam jeszcze producent zrobił w zakresie konstrukcji, bo chociaż to wręcz rewolucja w składakach firmy, to na tle konkurencji nie jest to żaden wielki wyczyn.

Mimo tego zmiana jest jak najbardziej pożądana, bo usunięcie szczeliny powstającej po złożeniu pomoże w uniknięciu ewentualnych zarysowań, do których może dojść, gdy dostaną się tam drobinki piasku lub jakieś “farfocle” z kieszeni. Grafika pokazuje nam jeszcze jedną, bardziej subtelną zmianę – cieńsze ramki dookoła ekranu. Różnica jest zauważalna, choć czy to dobrze? Tutaj chyba to zależy od użytkownika. Przy tak dużym ekranie wielkości małego tabletu cienkie ramki mogą stanowić problem, bo będziemy musieli bardziej uważać podczas trzymania urządzenia, by przypadkowo niczego nie kliknąć na wyświetlaczu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Specyfikacja

Ekrany

W 2022 roku Samsung zapewnił swojemu flagowemu składakowi węższe i nieco mniej zaokrąglone ramki oraz zmienione proporcje ekranów, przez co ten główny stał się bardziej kwadratowy, a zewnętrzny zyskał na szerokości. Spodziewamy się, że w tej kwestii może się jeszcze coś zmienić, choć obecne 21,6:18 (prawie kwadrat) i tak jest już dobre. Dotychczasowe doniesienia wskazują jednak, że Samsung przy tym właśnie pozostanie, oferując nam wewnętrzny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,6 cala z odświeżaniem 120 Hz. Ekran zewnętrzny, ma również pozostać bez zmian, więc spodziewamy się 6,2-calowego panelu AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

Procesor i akumulator

To, że Samsung w swoich nowych składakach sięgnie po układ Snapdragon 8 Gen 2 jest pewne, ale nie wiemy, czy firma zdecyduje się na wersję podstawową ogłoszoną w listopadzie 2022 roku, czy może na ulepszoną, której premiery spodziewamy się w połowie roku. Patrząc na specyfikację ubiegłorocznego Folda, najbardziej prawdopodobna jest druga opcja, a wspomniany wcześniej przeciek dostarczony przez The Pixel tylko to potwierdza.

Co do wariantów pamięci, tutaj nie spodziewamy się większych zmian i zapewne Samsung pozostanie przy wersjach 12/256 GB, 12/512 GB i 12 GB/1 TB z poprzedniego roku.

Samsung Galaxy Z Fold 4

W kwestii baterii sprawa jest dość dyskusyjna, bo jedni wskazują, że zmian względem poprzednika nie będzie i znów dostaniemy ogniwo o pojemności 4400 mAh, natomiast inni (jak wspomniany The Pixel) przewidują obecność większej baterii. Niestety, tu konkrety nie zostały podane, więc trudno nam jeszcze spekulować dokładną pojemność. Byłby to jednak krok w dobrą stronę, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że konkurencja na tym polu się rozwija i np. debiutujący niedawno Oppo Find N2 oferuje ogniwo 4520 mAh, a MIX Fold 2 od Xiaomi 4500 mAh.

Dodatkowo, oba wspomniane urządzenia obsługują o wiele szybsze ładowanie niż Galaxy Z Fold 4, o co zresztą nietrudno, bo Samsung w ubiegłorocznym modelu nadal trzymał się ładowania przewodowego 25 W. Tymczasem nowy Oppo ma już obsługę ładowania 67 W, tak samo, jak składak od Xiaomi. Naprawdę mamy nadzieję, że Samsung w końcu zerwie z przeszłością i zaoferuje coś szybszego.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Aparaty

The Elec dostarczył nam też kilku szczegółów dotyczących aparatów w Galaxy Z Fold 5. Na pokładzie ponownie zobaczymy potrójną konfigurację z aparatem głównym 50 Mpix, ultraszerokokątnym 12 Mpix i teleobiektywem 10 Mpix. Głównym sensorem będzie ISOCELL GN3. Widoczną, choć niewielką zmianę zauważymy natomiast w rozdzielczości aparatu do selfie, która z 10 Mpix wzrośnie do 12 Mpix.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Właściwie w kwestii aparatów raczej nie spodziewamy się wielkich rewolucji, bo już przy poprzednich generacjach dało się zauważyć, że pod tym względem Samsung mocno rozróżnia swoje składaki od flagowej serii S. Najbezpieczniej jest zakładać więc, że na pokładzie nowego Folda zostaną zastosowane nowsze sensory, podczas gdy rozdzielczość matryc wzrośnie (o ile do tego dojdzie) tylko nieznacznie.

Data premiery

Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5 zostaną zaprezentowane pod koniec lipca, podczas wydarzenia Unpacked, które wyjątkowo organizowane będzie w Seulu. Samsung już potwierdził lokalizację i ramy czasowe, choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona. Przecieki wspominają, że będzie to 26 lipca, ale na szczegóły musimy jeszcze chwilę zaczekać.