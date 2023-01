Home Tech Nawet Sławomir nie pomógł. Shopee wychodzi z Polski, zostanie po nich tylko pipipi

Nawet Sławomir nie pomógł. Shopee wychodzi z Polski, zostanie po nich tylko pipipi

Pamiętam pierwszy raz, kiedy zobaczyłem i usłyszałem reklamę platformy e-commerce Shopee wchodzącej do Polski. W duchu powtarzałem sobie: “o skubani, mają mnie, to jest tak irytujące, że na pewno zostanie w głowie na dłużej”. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia jak krótka będzie ich przygoda (oni pewnie też tego nie przewidzieli). Tymczasem z dniem 13 stycznia 2023 roku (w dodatku to piątek) działalność Shopee Polska dobiegnie końca.