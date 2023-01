10x zoom i rozsądna cena. Nowa Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS cię zaskoczy

Szkło bowiem oferuje niespotykany do tej pory w tego typu sprzęcie dla aparatów bezlusterkowych zoom 10x, który pozwala myśleć nie tylko o ekstremalnych zbliżeniach, ale też o fotografowaniu w typowych sytuacjach.

Parametry

Konstrukcja obiektywu: 19 grup, 27 elementów (2 soczewki FLD i 3 soczewki SLD)

Kąt widzenia: 39,6-4,1°

Liczba listków przysłony: 9 (przesłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22-32

Minimalna odległość ogniskowania: 45-260 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:2,4

Rozmiar filtra: φ105 mm

Wymiary (średnica × długość): 119,4mm × 279,2mm

Waga: 2495 g

Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS to duże możliwości za umiarkowaną cenę

Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS została wyposażona w nowy silnik HLA (High-response Linear Actuator), który wraz z zaawansowanym układem elektronicznym pozwala na cichą i bardzo szybką pracę układu autofocus, zwiększając przy tym skuteczność śledzenia obiektów. Przełącznik limitera pozwala na ograniczenie pracy AF do zakresu bliskich lub dalekich planów, przyspieszając jego pracę i poprawiając celność.

Minimalna odległość ostrzenia wynosi zaledwie 45 cm dla ogniskowej 60 mm i 260 cm przy 600 mm. Skala odwzorowania wynosi 1:2,4 dla ogniskowej 200 mm – choć to jeszcze nie makrofotografia, to możliwość wykonywania zbliżeń małych obiektów wypada znakomicie.

Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS (fot. Andrew James)

Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS posiada także nowy układ optycznej stabilizacji obrazu OS2, pracujący w dwóch trybach: jeden do ogólnego zastosowania, drugi natomiast służący do panoramowania – czujnik drgań oraz inteligentne sterowanie pozwalają na przesuwanie obiektywu w poziomie lub ukośnie bez problemów ze stabilizacją. Deklarowana skuteczność systemu to 7 EV przy krótkich ogniskowych oraz 6 EV dla 600 mm.

Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS (fot. Andrew James)

Konstrukcja obiektywu wykonana jest ze stopów magnezu oraz plastików CFRP i TSC, co pozwoliło na uzyskanie niewielkiej wagi bez utraty wytrzymałości. Pierścień uchwytu posiada mocowanie typu Arca Swiss, można go też wymienić na zgodny z innymi systemami. Szkło posiada podstawowe uszczelnienia bagnetu, pierścieni nastawiania ostrości i zoomu, oraz przełączników, a przednia soczewka jest pokryta powłoką hydro i oleofobową, co zwiększa możliwości pracy w trudnych warunkach, jednak obiektyw nie jest wodoszczelny i wodoodporny i nie powinien być narażony na kontakt z większą ilością wody.

Przedsprzedaż Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 DG DN OS rozpocznie się w drugiej połowie lutego 2023 roku, a sugerowana cena detaliczna została ustalona na 10990 zł. Dostępne będą wersje z bagnetem Sony E oraz Leica/Panasonic L.

Przykładowe zdjęcia