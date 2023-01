Składane smartfony są delikatne? Bzdura – przyglądamy się faktom i mitom

Znakomita większość mylnych przeświadczeń, które wciąż otaczają wszelkie dyskusje o składanych smartfonach, wzięła się zapewne ze swoistej niewiedzy. Choć z roku na rok składane urządzenia zyskują na popularności, wciąż narasta wokół nich wiele wyobrażeń, które niejednokrotnie zakorzenione są w ocenie pierwszej generacji tego typu urządzeń.

Wystarczyły trzy lata, by składane smartfony Samsunga zmieniły się nie do poznania.

Zdjęcia: Arkadiusz Dziermański CHIP.PL

Minęły zaledwie trzy lata od premiery pierwszego Galaxy Folda, a współczesny Samsung Galaxy Z Fold4 czy Z Flip4 poczyniły niewyobrażalny progres względem pierwszej generacji. To już nie są te same sprzęty; Samsung z generacji na generację drastycznie usprawniał technologię ich konstrukcji, skupiając się zwłaszcza na wytrzymałości.

Trzecia generacja zyskała szczególnie istotne usprawnienie – odporność na wodę, potwierdzoną certyfikatem IPX8. Foldów Galaxy możemy używać bez cienia obawy o zachlapanie, czy to podczas ulewy, czy w warunkach podwyższonej wilgotności.

Mimo to w obiegowej opinii wciąż krąży wiele mitów o składanych smartfonach. Spróbujmy zatem rozprawić się z nimi jeden po drugim.

Składane smartfony – fakty i mity

Mit: Zawias w foldach jest zawodny, z czasem przestaje płynnie działać.

Fakt: Zawias w foldach wytrzymuje wiele lat

Każdy składany smartfon marki Samsung przechodzi serię rygorystycznych testów według procedury Beaureau Veritas nim zostanie wprowadzony do sprzedaży. Ba, niezależne testy wykazały, że np. Samsung Galaxy Z Flip4 wytrzymał znacznie więcej złożeń i rozłożeń, niż 200 tys. deklarowane przez producenta.

Nie trzeba się też obawiać pogorszenia płynności działania, gdyż Samsung na przestrzeni lat drastycznie usprawnił pracę zawiasów w tych urządzeniach. Już od trzeciej generacji są one wyposażone w specjalne „szczotki”, które wymiatają wszelkie drobinki, utrudniając im dostanie się do wnętrza konstrukcji.

Mit: Folię można samodzielnie odkleić bez szwanku dla smartfona

Fakt: Nie można

Folia ochronna stanowi wierzchnią warstwę wyświetlacza Galaxy Z Fold4 czy Galaxy Z Flip4. To integralna część składanego wyświetlacza, wzmacniająca jego strukturę i chroniąca szkło UTG (Ultra Thin Glass) przed przypadkowym zarysowaniem. Jeśli tylko nie będziemy próbować usunąć jej siłą, nie powinna odkleić się samoistnie (choć może się to zdarzyć, jak w przypadku każdej folii). Sam producent zaleca ostrożność i ostrzega, że samodzielna próba usunięcia lub wymiany folii może skończyć się uszkodzeniem panelu, podobnie jak korzystanie z urządzenia niezabezpieczonego folią może również doprowadzić do niechcianych konsekwencji. Folia ochronna oczywiście jak najbardziej podlega wymianie. Jeśli tylko zauważymy, że się odkleja, powstają na niej smugi lub pęcherzyki powietrza, należy należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta. w razie potrzeby można ją wymieniać w Autoryzowanym Serwisie w ramach gwarancji i to dowolną ilość razy. Po wymianie folii z urządzenia można bezproblemowo korzystać dalej.

Mit: Widoczna na ekranie fałda uniemożliwia wygodne korzystanie

Fakt: Toż to bzdura!

Nie wiem, jak inaczej skomentować opinie, jakoby fałda w Foldach czy Flipach w czymkolwiek przeszkadzała. Fałda owszem – istnieje. Owszem – gdy spojrzymy na telefon pod kątem, zwłaszcza pod światło, jest ona widoczna. Owszem – gdy przejedziemy palcem przez środek ekranu, czuć delikatne zagłębienie.

Sęk w tym, że mimo wszystkich twierdzących odpowiedzi ta fałda w niczym nie przeszkadza. Przez znakomitą większość czasu nie sięgamy palcem przez środek ekranu, więc w ogóle jej nie czuć. Nie wpływa ona też w żaden sposób na funkcjonowanie telefonu i nie odbija się w żaden sposób na wygodzie korzystania. Ba, jako użytkownik wszystkich Foldów i Flipów, które dotąd się ukazały, mogę potwierdzić, że po dwóch dniach użytkowania człowiek zwyczajnie przestaje zwracać uwagę na tę fałdę i nie ma ona żadnego przełożenia na codzienne użytkowanie.

Mit: Foldy to nietrwała i zawodna technologia

Fakt: Składane smartfony są testowane równie rygorystycznie co nieskładane urządzenia

Pierwszą generację Foldów i Flipów można było traktować jako nowatorską, nieznaną, więc konsumenci mieli prawo podchodzić do niej z rezerwą. Każda kolejna generacja udowodniła jednak, że Foldy to technologia trwała i wytrzymała. Jako że główny ekran jest przez większość czasu złożony, to jest też chroniony od uszkodzeń i zarysowań. Z każdym kolejnym wcieleniem Folda i Flipa Samsung podnosił nie tylko użyteczność, ale też wytrzymałość swoich konstrukcji i wybierając jednego z nich dziś możemy być pewni, że kupujemy trwały produkt, który posłuży nam przez długie lata.

Składane smartfony rosną w siłę.

Tylko na przestrzeni 2021 roku na rynek trafiło blisko 10 milionów składanych smartfonów Samsunga. Patrząc na to, jak duży postęp nastąpił w tej generacji i o ile bardziej atrakcyjna cenowo stała się generacja ubiegła, można się spodziewać co najmniej równie dobrych wyników w tym roku. Gdyby mity na temat składanych smartfonów były prawdą, konsumenci nie byliby tak skłonni wybierać ich zamiast bardziej konwencjonalnych urządzeń. Fakty jednak są takie, że kupując dziś Samsunga Galaxy Z Fold4 czy Galaxy Z Flip4 kupujemy smartfon na lata, o którego wytrzymałość wcale nie trzeba martwić się bardziej, niż w przypadku dowolnego innego telefonu.