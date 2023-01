Qualcomm rzuca rękawicę Apple Silicon. Co potrafi Snapdragon 8xc Gen 4?

Oczywiście najbardziej interesujące jest czy będzie w stanie dorównać wydajnością procesorom Apple M1 i M2, oraz czy będzie w stanie zagrozić układom Intela i AMD.

Dwanaście rdzeni. Co potrafi Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4?

Na podstawie informacji ujawnionych przez Kubę Wojciechowskiego, najnowszy Snapdragon 8cx Gen 4 (nazwa kodowa Hamoa) ma być układem 12-rdzeniowym – składać się będzie z 8 rdzeni wysokiej wydajności, z zegarami najprawdopodobniej rzędu 3,4 GHz, oraz 4 efektywnych, których zegary mają wynosić około 2,5 GHz. Przede wszystkim jednak będą to nowe rdzenie „Oryon”, oparte na rozwiązaniach przejętej w 2021 roku firmy Nuvia (Phonenix).

Leak: update on Qualcomm's Apple M rival – 8cx Gen 4, codename Hamoa 🧵 pic.twitter.com/1tptCk8ghf — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023

Snapdragon 8cx Gen 4 ma posiadać 12 MB współdzielonej pamięci podręcznej L2 na każdy blok 4 rdzeni, 8 MB cache L3, 12 MB systemowej pamięci podręcznej praz osobny blok 4 MB przeznaczony na użytek GPU. Wbudowany układ graficzny to dobrze znany ze Snapdragona 8 Gen 2 Adreno 740, jednakże nowy SoC posiadać będzie 8 linii PCIe 4.0 na użytek zewnętrznego układu graficznego. Snapdragon 8cx Gen 4 dysponować będzie wydzieloną jednostką uczenia maszynowego Hexagon Tensor Processor.

Kolejne 4 linie PCIe 4.0 będą przeznaczone dla podsystemu dyskowego NVMe – do użycia w całości lub po 2 x po 2 linie. W rozwiązaniach oszczędnościowych można będzie także użyć 2 linii na potrzeby pamięci UFS 4.0 o pojemności do 1 TB. Snapdragon 8cx Gen 4 będzie też mieć linie PCIe 0.0 służące do komunikacji z układem sieci Wi-Fi lub modemem (SoC nie ma wbudowanego 5G)

Możliwości komunikacji przewodowej wyglądają imponująco: Snapdragon 8cx Gen 4 będzie mógł korzystać z 2 portów USB 3.2 10 Gb oraz trzech USB 4/Thunderbolt 4 z DisplayPort 1.4a – pozwoli to na użycie nawet do trzech monitorów wysokiej rozdzielczości (w układzie 5K+4K+4K). Sprzętowe kodeki wideo umożliwią dekodowanie obrazu 4K/120fps oraz kodowanie 4K z prędkością do 60 fps – także z użyciem AV1.

Niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowania praktyczne?

Specyfikacja Snapdragon 8cx Gen 4 wskazuje, że jego docelowymi zastosowaniami powinny być wszelkiego rodzaju laptopy, ultrabooki, urządzenia hybrydowe oraz mocniejsze tablety – być może także niewielkie PC do zastosowań multimedialnych. Problem z tym, że o ile w przypadku Apple przejście na architekturę ARM zostało zarządzone i sprawnie przeprowadzone centralnie, o tyle rynek laptopów i hybryd z Windows jest opanowany przez architekturę Intel x64 i do tej pory każda próba szerszego wprowadzenia tam ARM zakończyła się niepowodzeniem – niespecjalnie zainteresowani byli zarówno producenci sprzętu, jak i Microsoft. A szkoda, gdyż wydaje się to najlepszą metodą na opanowanie trendu do budowania coraz gorętszych i bardziej energożernych laptopów.