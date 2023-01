Co tu się wyrabia? Sprzedaż komputerów leci na łeb, na szyję — z jednym, tyci wyjątkiem

2022 rok zdecydowanie nie był rokiem komputerów

Pandemia wprowadziła do naszego życia ogromne zmiany. Kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, te stały się dla wielu osób salami lekcyjnymi, biurami czy centrami rozrywki. Nic więc dziwnego, że w latach 2020-2021 nastąpił tak gwałtowny wzrost sprzedaży komputerów osobistych. Sprzedaż tych urządzeń osiągnęła poziom nienotowany od dekady, jednak producenci nie mogli cieszyć się długo takim stanem rzeczy. Komputery są zwykle urządzeniami, z których korzystamy przez wiele lat i dane za 2022 rok pokazują, że rynek szybko się nasycił, co poskutkowało gwałtownym spadkiem sprzedaży.

Przewidywanie globalnej recesji, zwiększona inflacja i wyższe stopy procentowe miały duży wpływ na popyt na komputery osobiste. Ponieważ wielu konsumentów ma już stosunkowo nowe komputery PC, które zostały zakupione podczas pandemii, brak przystępności cenowej zastępuje jakąkolwiek motywację do zakupu, powodując spadek popytu na komputery osobiste do najniższego poziomu od lat — powiedziała Mikako Kitagawa, dyrektor ds. analityki w firmie Gartner.

Przed tym już wcześniej ostrzegali analitycy w swoich szacunkowych raportach – boom na PC-ty nie mógł trwać wiecznie. Potwierdzają to dane za 2022 rok, których dostarczyły nam dwie firmy zajmujące się badaniami rynku technologicznego – IDC, Gartner. Przedstawione przez nich raporty pokazują, że w IV kwartale ubiegłego roku światowe dostawy komputerów wyniosły łącznie:

Według danych Gartnera: 65,3 mln sztuk, a więc o 28,5% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Według raportu IDC: 67,2 mln sztuk, co przekłada się na spadek o 28,1% w stosunku do 4Q2021.

Źródło: Gartner Źródło: IDC Sytuacja na rynku komputerów osobistych w IV kwartale 2022 roku

Pomimo delikatnych rozbieżności, jest to największy kwartalny spadek dostaw od wielu lat. Tymczasem, jeśli zerkniemy na dane z całego roku, tutaj mowa już o 16,2-procentowym (według Gartnera) lub 16,5-procentowym (według IDC) spadku w stosunku do roku poprzedniego (286,2 mln dostarczonych sztuk wg. Gartnera i 292,3 mln wg. IDC).

Źródło: Gartner Źródło: IDC Sytuacja na rynku komputerów osobistych w 2022 roku

Patrząc na wyniki notowane przez największych światowych producentów komputerów, dane Gartnera w dużej mierze zgadzają się z tymi podanymi przez IDC, chociaż różnią się one nieco w przypadku Apple’a, ze względu na stosowane przez nich różne metody badawcze. Różnica w wynikach jest dość duża, bo z raportu Gartera wynika, że Apple odnotował spadek dostaw o 10,2% do 7 mln sztuk, natomiast według IDC spadek wyniósł jedynie 2,1% (7,5 mln sprzedanych sztuk). Tak czy inaczej, na tle wyników pozostałych firm – i to niezależnie od raportu – gigant z Cupertino nadal pozostaje wielkim wygranym.

Inne firmy, takie jak Lenovo, HP, Dell czy Acer zaliczyły w ostatnim kwartale 2022 roku spadek o kilkadziesiąt procent, więc różnica jest naprawdę ogromna. Dodatkowo, jak podaje Gartner, dla firm Lenovo, HP i Dell były to wręcz historyczne spadki.

IDC wspomniał też, że oprócz spadków sprzedaży, firmy muszą zmagać się z jeszcze jednym problemem – mniejszym zyskiem ze sprzedanych urządzeń.

Średnie ceny sprzedaży w wielu kanałach również spadły, ponieważ nagromadzone zapasy sprzętu w ciągu ostatnich kilku miesięcy spowodowały obniżki cen w celu pobudzenia popytu. Pomimo tych wysiłków zarządzanie zapasami gotowych komputerów PC oraz komponentów pozostanie kluczową kwestią w nadchodzących kwartałach i może jeszcze bardziej wpłynąć na średnie ceny sprzedaży — wyjaśnił Jitess Ubrani, kierownik ds. badań IDC.

Czy sytuacja poprawi się w najbliższym czasie? Analitycy w to wątpią wskazując, że trend spadkowy może potrwać do początku przyszłego roku.