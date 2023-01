Nowy, superszybki, a to tego za darmo przez dwa miesiące. Oto Światłowód Pro 2.0 od Orange

Średnio w polskim gospodarstwie domowym do sieci podłączonych jest sześć urządzeń. Z internetu korzystamy zarówno w celach rozrywkowych, jak i podczas nauki czy pracy zdalnej. Niezależnie od tego, jak z tego internetu korzystamy, chcemy, by był on jak najlepszy i najszybszy. Nikomu przecież nie chce się czekać kilku godzin na pobranie dużego pliku, a oglądanie serialu, który co chwilę przerywa się na ładowanie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy.

Orange zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wprowadza internet do 2 Gb/s – Światłowód Pro 2.0.

Jeśli chodzi o światłowód, Orange jest najchętniej wybieranym przez klientów operatorem – jeśli ktoś rozważa zakup światłowodu, wybiera usługę od Orange dwa razy chętniej niż propozycję kolejnego konkurenta. Oferowany światłowód dostarczany jest w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli do samego mieszkania, jest to więc opcja najbardziej efektywna i korzystna dla klienta.

W ofercie Światłowód Pro 2.0 suma prędkości na co najmniej dwóch urządzeniach wynosi właśnie do 2 Gb/s, podczas gdy na jednym urządzeniu jest to do 1 Gb/s. Oferowana przez operatora prędkość wysyłania danych wynosi natomiast nawet 600 Mb/s.

W zasięgu usługi jest już prawie 2,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. By zachęcić klientów do sięgnięcia po nową opcję, Orange przygotowało ofertę promocyjną. Decydując się na 24-miesięczną umowę pierwsze dwa miesiące nic nie będziemy płacić, dopiero od trzeciego miesiąca opłata wynosi 89,99 zł/mies. z rabatami. Tutaj jednak należy pamiętać, że dochodzą też dodatkowe opłaty – 4,99 zł/mies. za modem oraz 20 zł miesięcznie za internet w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej. Po zakończeniu umowy, gdy będzie ona obowiązywać na czas nieokreślony, abonament będzie o 10 zł droższy.

Co ciekawego ma jeszcze do zaoferowania Orange?

Przy okazji Orange zachęca do zabezpieczenia swoich sprzętów w ramach usługi Ochrona Smartfonów. Za 33 zł miesięcznie (w tym pierwszy miesiąc za 0 zł) można objąć ochroną nie tylko smartfon, ale również laptop, tablet, smartwatch i inne urządzenia kupione w Orange. Dzięki temu nie trzeba będzie bać się dodatkowych kosztów związanych z naprawami i korzystać ze sprzętu bez stresu.

Do kwestii ochrony Orange podchodzi bardzo kompleksowo, bo nie zabezpiecza tylko przed uszkodzeniami fizycznymi, ale też przed ewentualnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci. Dlatego w ofercie abonamentowej (Plan S, M i L w sprzedaży od 23.10.2022 r.) z dostępem do sieci 5G można korzystać z CyberOchrony, darmowej usługi, która pomaga chronić przed złośliwym oprogramowaniem, utratą pieniędzy i kradzieżą danych. Filtruje niechciane treści i witryny, może blokować dane kategorie stron internetowych lub konkretnych adresów. Na dodatek nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych aplikacji, bo działa automatycznie.

Wisienką na torcie są nowe modele smartfonów, które można dokupić do abonamentu z 5G. Są to oczywiście modele obsługujące sieć nowej generacji. Niezależnie, czy chcemy zakupić urządzenie prywatnie czy na firmę, Orange ma bardzo szeroki wybór.

Dla klientów indywidualnych przygotowano m.in.: Galaxy Z Flip4 5G oraz nowoczesnego Galaxy A53 5G, które dostępne są w ofercie na 36 rat lub Oppo A57s oraz Oppo Reno7 5G i Oppo Reno7 Lite 5G 8/128 GB. Dwa ostatnie modele objęte są dodatkową gratyfikacją finansową przy odkupie.

Dla klientów biznesowych Orange ma kolejną odsłonę akcji „Szczególnie polecane smartfony” (pierwsza edycja trwa do 16 lutego), w ramach której dostępne są smartfony z opłatą 0 zł na start:

Oppo A17 4/64 GB za 16 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym S,

Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB w cenie 25 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M,

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB za 58 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L,

Samsung Galaxy S22 5G 8/128 GB w cenie 70 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym XL.

Na zachętę dla klientów biznesowych przedłużono też ofertę dodatkowego pakietu internetu 300 GB w prezencie na 6 mies., do wykorzystania w kraju. Oferta dostępna jest dla nowych klientów, a także tych przedłużających umowę i obowiązuje dla wszystkich wariantów Planu Firmowego oraz dla mobilnego Internetu Biurowego.