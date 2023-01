Z ponad 42 mln testów przeprowadzonych przez użytkowników platformy SpeedTest.pl wyłania się obraz o dość pozytywnym wydźwięku. Widać wyraźny wzrost średniej prędkości internetu domowego o 28% (z 85 do 110 Mb/s). Jednocześnie to pierwszy raz, kiedy w skali roku w tej kategorii została przekroczona magiczna bariera 100 Mb/s (chciałoby się zakrzyknąć: najwyższa pora). Gdybyśmy robili o tym reportaż w telewizji publicznej, paskowy śmiało mógłby napisać, że “zachód zazdrości Polakom szybkiego internetu”.

Szybkość internetu w Polsce stale rośnie. To zasługa światłowodu

Dynamika wzrostu nie jest tak duża jak w 2021 roku (42%), ale stopniowa przesiadka na szybsze warianty połączenia i coraz lepszy dostęp do światłowodów robi swoje. Potwierdzają to dane SpeedTest.pl, dotyczące wzrostu liczby testów usług typu FTTH (Fiber To The Home). Pod tym względem 2021 rok był dużo lepszy (wzrost o 35% względem 2020 roku). W ciągu minionych 12 miesięcy liczba testów FTTH przyrosła o 15%.

W rankingu prędkości internetu domowego SpeedTest.pl w 2022 roku wygrała usługa T-Mobile Stacjonarny. Swoją czołową pozycję może jednak zawdzięczać faktowi, że magentowy operator oferuje w zasadzie tylko dostęp światłowodowy. T-Mobile zepchnął na niższe pozycje topowe dotychczas oferty operatorów UPC oraz INEA. Pierwszą czwórkę zamyka Vectra.

SpeedTest.pl zdecydował się potraktować osobno dostawców światłowodu FTTH . Dzięki temu wiemy, że w 2022 roku na bazie pomiarów użytkowników platformy, najszybszym łączem tego typu może się pochwalić Orange. Drugie miejsce zajęła INEA, zaś trzecie – Netia. W tej kategorii T-Mobile stacjonarny znalazł się tuż za podium.

Polska wysoko w globalnym rankingu prędkości internetu stacjonarnego

Rzućmy teraz okiem na najnowsze globalne statystyki od firmy Ookla (właściciela platformy SpeedTest.net). Nie ma nas w pierwszej dziesiątce (całkowity brak zaskoczenia). Nie ma nas w drugiej dyszce (mniejsze, ale jednak nadal bez zdziwienia). Trzecia dziesiątka na świecie?

Pierwsza dziesiątka krajów z najszybszym internetem stacjonarnym na świecie (źródło: Ookla.com)

Niemalże, bo w listopadowym podsumowaniu SpeedTest.net awansowaliśmy na 31. pozycję z medianą na poziomie 95,95 Mb/s (brwi lekko uniesione). Na ponad 180 państw uwzględnionych w rankingu – absolutnie nie ma wstydu. Z taką wiadomością mogę was na chwilę zostawić, bo dobrych wieści mamy w ostatnim czasie zdecydowanie za mało.