Zmiany na Allegro. Zakupy na raty będą łatwiejsze, za to reklamacje przestaną być takie proste

Nieudany zakup? Bez Dyskusji nie będzie rekompensaty

Pierwsza zmiana, jaka wejdzie w życie od 6 lutego br. dotyczy procesu reklamacyjnego. Nieudane zakupy mogą zdarzyć się każdemu. Produkt nie będzie spełniał naszych oczekiwań lub w ogóle do nas nie dotrze – co wtedy zrobić? Należy wystąpić o rekompensatę w ramach Allegro Protect. Platforma sprzedażowa chce jednak, by wniosek został poprzedzony próbą kontaktu ze sprzedającym. Błędy mogą zdarzyć się każdemu, dlatego najlepiej najpierw skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą Dyskusji.

Dyskusje pozwalają kupującym w jednym miejscu opisać zaistniałą sytuację (np. gdy przesyłka nie dotarła, przedmiot okazał się niezgodny z opisem lub nie zgadzają się koszty przesyłki), dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzenia i zdjęcia. To duże ułatwienie w kontakcie ze sprzedającym, dzięki któremu można szybciej rozwiązać problem. Allegro chce, by ta funkcja była wykorzystywana też przed wystąpieniem o rekompensatę za nieudane zakupy. Jeśli jednak taka forma kontaktu nie przyniesie skutku, wówczas składamy wniosek.

Powyższy sposób działania został uwzględniony w regulaminie, ale należy pamiętać, że nowe zapisy dotyczą zakupów dokonywanych od 6 lutego. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje, gdy doszło do oszustwa.

Co się zmienia w Allegro Pay?

Allegro Pay to wygodny, szybki i bezpieczny sposób płatności, w ramach którego możemy odroczyć płatność za zakupy do 30 dni lub rozłożyć je na 3, 5, 10 lub nawet 20 rat. Allegro daje pełen dostęp do harmonogramu spłat, a także daje możliwość pełnej kontroli nad tempem ich spłacania – nic nie stoi na przeszkodzie, by spłacić zakup szybciej.

Do tej pory minimalna kwota zakupów z Allegro Pay, którą można było rozłożyć na raty wynosiła 300 zł. Od 6 lutego zostanie ona zmniejszona do 200 zł, dzięki czemu nawet mniejsze zakupy będzie można rozłożyć na wygodniejsze i łatwiejsze do spłacenia raty.

Allegro dokonało też stosownych zmian w polityce prywatności usługi, uwzględniając tam informację o zbieraniu danych na temat kraju urodzenia osoby korzystającej z Allegro Pay. Dodatkowo serwis doprecyzuje w regulaminie, że jeśli po przeprowadzonej ocenie zdolności kredytowej użytkownikowi nie zostaną udostępnione środki, wówczas Umowa o usługę Allegro Pay i Umowa o korzystanie z Twoich Środków traktowana jest jako niezawarta.

Wszystkie zmiany, które wprowadzone zostaną 6 lutego, znalazły się już w regulaminach (Allegro, Allegro Pay, Polityka ochrony prywatności Allegro Pay), gdzie zaznaczono je na niebiesko.