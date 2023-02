4 najpopularniejsze metody nauki programowania. Na którą z nich się zdecydować?

Początki nie są łatwe, dlatego dobrze jest możliwie ułatwić sobie życie i przed podjęciem decyzji dokładnie poznać wszystkie dostępne opcje. Sprawdź, jak można uczyć się programowania i wybierz opcję, która najbardziej Ci pasuje!

Nauka programowania. Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem nauki programowania warto przede wszystkim zrobić solidny research i poznać wszystkie dostępne ścieżki kariery w branży. Jak wiadomo, IT to nie tylko programowanie – można również pracować w tej działce i być np. testerem (QA), project managerem czy UX/UI designerem. To dobre opcje dla tych, którzy zupełnie nie widzą siebie w świecie kodu, a jednak chcą związać swoją karierę ze stabilną i atrakcyjną branżą technologiczną.

Jeśli wciąż uważasz, że programowanie jest najatrakcyjniejszą opcją, to zanim rzucisz się w wir nauki, sprawdź choćby w podstawowym zakresie, czy taki model pracy cię nie przytłacza i jest dla ciebie odpowiedni. Możesz to zrobić np. podczas bezpłatnych mini-kursów, takich jak tygodniowy maraton HTML/CSS. Dzięki temu przekonasz się, na ile Twoja wizja pracy z kodem pokrywa się z rzeczywistością.

Jeśli research oraz “próba ognia” są już za Tobą i masz pewność, że to właśnie do programowania ciągnie Cię najbardziej, czytaj dalej. Oto analiza 4 najpopularniejszych sposobów na to, jak nauczyć się programowania od zera, wraz z informacjami o wadach i zaletach każdego z nich!

Sposób 1: studia informatyczne

Ten sposób wybierają najczęściej osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. Konkurencja wśród kandydatów jest spora – w roku akademickim 2021/2022 na informatykę aplikowało w Polsce ponad 36 tysięcy osób! Był to najczęściej wybierany kierunek studiów w naszym kraju.

Zalety studiowania informatyki

Największą zaletą tego sposobu nauki programowania jest oczywiście to, że jest on często darmowy (jeśli mówimy o uczelni publicznej). Nie dość, że uczą Cię osoby z doświadczeniem, to jeszcze nic Cię to nie kosztuje.

Drugim plusem studiów informatycznych jest to, że w momencie ich ukończenia otrzymujesz dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest to „certyfikat”, który w połączeniu z dobrymi wynikami i odbytymi praktykami może być przepustką do kariery w naprawdę ciekawych firmach.

Inne zalety to na przykład możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym przedmiot (podczas zajęć lub w czasie konsultacji), a także nauka w większej grupie studentów, dzięki której możesz podnieść nie tylko swoje umiejętności techniczne, ale także miękkie, np. komunikatywność i pracę w grupie.

Wady studiów informatycznych

Nie jest to jednak, niestety, sposób wolny od poważnych wad. Największą z nich jest to, że w murach uczelni spędzisz 3 lub 5 lat – to dość długi okres szkolenia. Dodatkowo szkoły wyższe często uczą przestarzałych, nieużywanych już w wielu firmach technologii, przez co umiejętność ich stosowania nie jest wartością na rynku pracy.

Studenci muszą też uczyć się wielu języków programowania, żadnego nie poznając naprawdę dogłębnie – i tak trzeba na własną rękę wyspecjalizować się w tych, które są poszukiwane przez firmy IT. W związku z zasadami systemu bolońskiego niektóre kursy są też prowadzone zbyt krótko, by faktycznie pozwolić ich uczestnikom na zdobycie wiedzy na odpowiednim poziomie.

Jeśli masz na naukę od 3 do 5 lat i możesz całymi dniami przebywać na uczelni, to może być ścieżka dla Ciebie. Co jednak, jeśli chcesz nauczyć się programowania szybciej i pracować jako programista np. po roku nauki? Wybierz jeden ze sposobów opisanych poniżej.

Sposób 2: kursy na Youtubie i platformy (samodzielna nauka)

Innym darmowym (lub bardzo tanim) sposobem na naukę programowania jest zdobywanie wiedzy przez oglądanie filmików na YouTubie lub korzystanie z opcji samodzielnej nauki na bazie tanich kursów z popularnych, międzynarodowych platform. Jakie zalety i wady można dostrzec w tym podejściu?

Zalety samodzielnej nauki

O najważniejszej zalecie już wspomnieliśmy – można uczyć się za darmo (YouTube) lub prawie za darmo (platformy z kursami do samodzielnej nauki), co z pewnością przekona do tego sposobu osoby, które nie mogą sobie w tej chwili pozwolić na większe wydatki, ale są bardzo zmotywowane do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Kolejnym plusem jest możliwość nauki we własnym tempie. Każdy film możesz oglądać wielokrotnie, aż przekazywana w nim wiedza wbije Ci się w pamięć.

I… to wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze zalety. Co z wadami?

Wady samodzielnej nauki

Samodzielna nauka programowania ma sporo minusów. Głównym zarzutem, jaki można mieć wobec tego podejścia, jest to, że początkującym trudno zweryfikować jakość przekazywanej wiedzy.

Drugą ogromną wadą jest to, że nie masz wsparcia żadnej bardziej doświadczonej osoby i feedbacku od niej. Gdy „zatniesz się” na jakimś problemie, musisz samodzielnie szukać rozwiązania, co może nie tylko zająć mnóstwo czasu (czasem więcej niż konkretna nauka), ale i potęgować frustrację – a w efekcie całkiem Cię zniechęcić.

Trzecia wada też jest poważna – tego typu kursy często nie odpowiadają rynkowym realiom i wymaganiom rynku pracy. Dowiesz się z nich, jak zostać programistą od zera, ale bardzo ogólnie, często wybiórczo. Przez to, że wiedza nie będzie usystematyzowana, możesz nie być najlepszym kandydatem w oczach rekruterów.

Samodzielna nauka programowania to sposób dla bardzo zmotywowanych, systematycznych i wytrwałych osób, które są w stanie choćby w jakiejś części zweryfikować jakość darmowych materiałów. Nie brzmi to jak Twój opis? Czytaj dalej – kolejne sposoby mogą być dla Ciebie lepsze.

Sposób 3: bootcamp programistyczny

Bootcamp to krótki, bardzo intensywny kurs programowania, często w formie stacjonarnej, choć nie tylko. Jego uczestnicy przez kilkanaście tygodni, przez wiele godzin uczą się weekendami lub wieczorami, by jak najszybciej zacząć pracę w IT.

Zalety bootcampów

Główną zaletą bootcampów jest to, że nauka opiera się głównie na praktyce. Oczywiście uczestnicy poznają też podstawy teoretyczne, ale te są okrojone do niezbędnego minimum – nacisk jest położony na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy i szybkie postępy.

Drugim dużym plusem bootcampów jest fakt, że zdobywane przez uczestników kompetencje są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Dzięki temu najlepsi absolwenci bootcampów są gotowi do szukania zatrudnienia już pod koniec kursu.

Trzecią zaletą jest relatywnie krótki czas trwania nauki. Dzięki intensywnej formule realizacja całości materiału trwa często zaledwie kilkanaście tygodni.

Wady bootcampów

I to rozwiązanie nie jest bez wad. Dla wielu osób formuła bootcampów jest zbyt intensywna – tempo nauki jest narzucone z góry. Nie wszyscy „łapią” tak samo szybko, a przy tej formie nauki nie ma czasu na to, by wyrównywać poziom grupy i poświęcić więcej uwagi najsłabszym. Najlepsi za to mogą się nudzić i tracić czas, oczekując na to, aż reszta grupy dokończy zadania.

Inny minus jest związany z tym, jak działają nasze mózgi. Chodzi o to, że trudno nam jako ludziom utrzymać skupienie przez wiele godzin, a to niezbędne, by faktycznie opanować cały materiał z danego dnia.

Kolejna wada to brak stałego kontaktu z prowadzącym zajęcia (jest dostępny tylko w ich trakcie), co utrudnia samodzielną naukę i realizację prac domowych.

Problemem bywa też cena – bootcampy mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nie każdy może sobie na to pozwolić.

Bootcamp to rozwiązanie dla osób, które mają regularny tryb pracy i/lub wolne weekendy. Powinny też mieć smykałkę do programowania, bo inaczej trudno będzie im opanować materiał ze względu na narzucone tempo nauki. Konieczne jest też przeznaczenie kilkunastu tysięcy złotych na szkolenie.

Sposób 4: kurs programowania online

Ostatnim popularnym sposobem nauki, który omówimy, jest kurs programowania online – szkolenie, które trwa minimum kilka miesięcy. Jakie zalety i wady ma to rozwiązanie?

Zalety kursu programowania online

Nauka oparta na praktyce, w której cały czas otrzymujesz feedback do swoich zadań, to jeden z największych plusów kursu programowania. Pozytywnym „efektem ubocznym” tego podejścia jest opracowanie portfolio z projektami, które możesz później wysyłać rekruterom, by zwiększyć szanse na zatrudnienie.

W kursie na każdym etapie nauki możesz liczyć na wsparcie mentora, który pomoże Ci pójść dalej, gdy się „zatniesz” i skończą Ci się pomysły na rozwiązanie danego problemu. Mentor jest dostępny przez cały czas, dlatego możesz kontaktować się z nim nawet poza godzinami zajęć.

Dużą zaletą kursu programowania online jest też to, że program zajęć jest elastyczny. Łatwo będzie Ci wpisać naukę w harmonogram dnia czy tygodnia i raz poświęcać na nią trochę więcej, raz trochę mniej godzin, by uczyć się we własnym tempie, możliwie elastycznie.

Podczas tego typu szkolenia można się nauczyć nie tylko pisania kodu. Na przykład kurs od akademii programowania GoIT zawiera również zajęcia zwiększające umiejętności miękkie (soft skills) i kompetencje zawodowe (career skills). W czasie szkolenia popracujesz nad komunikatywnością, doszlifujesz CV i przećwiczysz udział w HR-owej rozmowie rekrutacyjnej, a inwestując nieco więcej, podniesiesz także swoją znajomość angielskiego

Wady kursu programowania

Dla wielu osób dużą wadą tego rozwiązania może być jego cena i czas trwania – za kurs w szkole programowania online trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych, a do tego nauka potrwa minimum kilka miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu szkolenie łatwiej jest połączyć z codziennymi obowiązkami, bo dziennie nie zajmuje ono tak dużo czasu, jak np. bootcamp. Koszt można też często rozłożyć na raty.

Kurs w akademii programowania sprawdzi się u osób, które nie potrafią same ocenić jakości materiałów dydaktycznych, nie mają czasu na wieloletnie studia i lubią same dobierać sobie tempo nauki. Podczas kursu najważniejszy jest postęp konkretnej osoby, a nie realizacja materiału w tempie całej grupy – a to zdecydowanie podnosi skuteczność nauki i… motywację.

Ucz się programowania od najlepszych – poznaj kurs od GoIT

Uważasz, że najlepszą metodą nauki dla Ciebie jest kurs programowania online? Zapoznaj się z ofertą GoIT – akademii programowania, z którą przebranżowiło się już ponad 5 tysięcy osób z Polski, Ukrainy czy USA. Podczas nauki skorzystasz m.in. z narzędzi do autosprawdzania kodu, stałej pomocy mentora, różnorodnych materiałów edukacyjnych, a jeśli wybierzesz pakiet z gwarancją zatrudnienia – zaoszczędzisz też czas na szukaniu pracy, sama do Ciebie przyjdzie. Sprawdź!

Artykuł sponsorowany.