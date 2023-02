Masz budować dom z trawy i cieszyć się ratowaniem Ziemi. Drewno w budownictwie przejdzie do lamusa

Trawa może zastąpić drewno w budownictwie. Alternatywa dla płyt OSB może być dopiero początkiem

Płyta OSB to drewnopochodna płyta kompozytowa wykorzystywana głównie w budownictwie, której produkcja obejmuje wykorzystanie m.in. odpadków z obróbki drewna. Wydawać by się mogło, że są nie do zastąpienia, ale startup Plantd pochwalił się właśnie stworzeniem wytrzymałych paneli budowlanych, które przewyższają je pod każdym względem. Porównania do OSB są jednoznaczne (sugerują, że to je nowe płyty mają zastąpić), ale firma twierdzi też, że wytrzymałość ich płyt jest wyższa nawet od surowego drewna strukturalnego.

Płyta z trawy kontra płyta OBS

Najważniejsze jest to, że do ich produkcji wykorzystuje opracowaną wcześniej szybko rosnącą trawę wieloletnią, która może urosnąć od 6 do nawet 9 metrów w ciągu roku i na 9-krotnie mniejszym terenie zapewnić tyle materiałów budowlanych, ile lasy. Sama w sobie ma wspomóc ekosystem w przechwytywaniu dwutlenku węgla, ale najwyraźniej może zostać również wykorzystana do uczynienia z przemysłu budowlanego czegoś bardziej ekologicznego. Jej uprawa ma nie być w ogóle problematyczna, a pierwsze współprace firmy z lokalnymi rolnikami dobrze o niej świadczą.

Inżynierowie Plantd samodzielnie opracowali proces produkcji płyt z trawy, dbając o to, aby linie produkcyjne były ekologiczne same w sobie, a na dodatek modułowe i zautomatyzowane. Najważniejsze jest jednak to, że tworzone w nowoczesnych placówkach płyty mogą być wykorzystywane praktycznie wszędzie przy budowie domu szkieletowego, służąc jako część konstrukcji dachu, ścian oraz podłóg. Dzięki swojej wytrzymałości mogą być większe niż płyty OSB, co ogranicza m.in. liczbę mostków cieplnych konstrukcji i sprawia, że proces budowy jest szybszy i tańszy. Firma posuwa się nawet do stwierdzenia, że jeden panel z trawy może zastąpić dwuwarstwowe ułożenie łącznie czterech płyt OSB w przypadku ściany, poprawiając ogólną integralność strukturalną budynku.

Budownictwo musi stać się bardziej ekologiczne, ale to bardzo złożony problem

Dążenie do uczynienia każdego sektora na rynku bardziej ekologicznym trwa w najlepsze. Jednym z nich jest budownictwo, w którym to sam proces produkcji potrzebnych materiałów jest związany z około 9-11% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Sposobów na ograniczenie tych emisji jest cała masa i część z nich jest podejmowana już na etapie projektu oraz składania zamówień, ale świat jeszcze długo poczeka na m.in. ekologiczny beton oraz stal, a więc jedne z podstawowych surowców wykorzystywanych podczas budowy domu.

Wysiłki w tym kierunku trwają, ale na spektakularne efekty (czytaj: łatwo dostępne i tanie surowce) przyjdzie nam poczekać jeszcze przynajmniej kilkanaście lat. Alternatywa dla tradycyjnego budownictwa (murowanych ścian) jest już wprawdzie dostępna, ale budowa takiego domu przyzwoitych rozmiarów i tak wymaga wylania fundamentów na odpowiednio przygotowaną podstawę ze zbrojeniami. Płyty budowlane z trawy są więc tylko częścią potrzebnych wysiłków, które należy podjąć, aby budownictwo stało się bardziej ekologiczne, ale jeśli firmie uda się podbić świat, to uratuje niezliczone hektary lasów.