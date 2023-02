Huawei zaprasza na konkurs z okazji wyjątkowej premiery. Do wygrania smartwatch ze skrytką na słuchawki

W grudniu w Chinach zadebiutował smartwatch 2w1. Huawei Watch Buds to innowacyjne połączenie dwóch urządzeń, bo na pierwszy rzut oka to zwykły smartwatch, jednak jeśli otworzymy jego tarczę (a do tego wystarczy jedno dotknięcie) w środku znajdziemy słuchawki. Dzięki takiemu połączeniu nie trzeba pamiętać o noszeniu ze sobą etui, które choć małe, także zajmuje miejsce – zwłaszcza gdy nie mamy przy sobie żadnej torebki czy plecaka.

Oczywiście na papierze taki smartwatch ma wiele sensu, ale czy połączenie zegarka i słuchawek w takiej konstrukcji ma sens? Huawei Watch Buds są już w naszych rękach, intensywnie go testujemy, więc niedługo możecie spodziewać się naszej recenzji, w której opiszemy wam wszystkie wady i zalety tego smartwatcha.

Tymczasem Huawei ogłosił nadchodzącą polską premierę Watch Buds

Nie będziemy musieli na nią długo czekać, bo została ona zaplanowana na 15 lutego. Huawei nie byłby jednak sobą, gdyby nie zorganizował konkursu z okazji premiery. Podobne akcje pojawiały się w przeszłości, na przykład przy okazji wprowadzenia do Polski P50 Pocket. Jest to świetny sposób na podbicie zainteresowania wydarzeniem. Konkurs rusza dziś, 8 lutego i potrwa do 14 lutego.

Zasady są bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc/ i wykonać zadanie konkursowe:

Opisz wymyślone urządzenie 2 w 1, które zmieniłoby Twoje codzienne życie

Do wygrania są:

Huawei Watch Buds (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

3 smartwatche Huawei Watch 3 Pro Elite (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup za 1 zł),

20 kuponów o wartości 200 zł obniżających cenę zakupu Huawei Watch Buds.

Kupony konkursowe ważne będą do 19 marca, warto tylko pamiętać, że nie łączą się one z kodem rabatowym przyznawanym za subskrypcję newslettera.

Huawei Watch Buds jest już w naszych rękach i próbujemy znaleźć zastosowanie tej niecodziennej konstrukcji. Efekty znajdziecie w recenzji, która pojawi się przy okazji premiery urządzenia.