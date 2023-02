Aktualizacja sterowników nie gryzie. Nowa poprawka Windowsa popsuła systemy zapominalskich

Dziwne problemy z działaniem aplikacji DirectX? Winowajcą jest zapewne aktualizacja Windowsa, a raczej przestarzałe sterowniki

Patch Tuesday to potoczne określenie trwającej już długo tradycji wydawania poprawek do oprogramowania różnego rodzaju. Microsoft kultywuje ją już od października 2003 roku, wydając co każdy wtorek drugiego tygodnia miesiąca aktualizację wspieranych ciągle systemów. Te aktualizacje określa się mianem wydań B i choć z definicji powinny naprawiać, a nie psuć, rynek pecetów jest zbyt szeroki, aby deweloperzy i testerzy wychwycili każdy potencjalny błąd, który może wystąpić po wydaniu nowej paczki zmian. Zwłaszcza wtedy, kiedy użytkownicy nie biorą sobie do serca tego, że aktualizowanie sterowników jest kluczowe do zapewnienia sobie możliwie najbardziej stabilnego systemu.

To właśnie zawiniło w najnowszych poprawkach KB5019980 i KB5019961 dla Windowsa 11 oraz KB5019959 dla Windowsa 10. Po ich instalacji przestarzałe sterowniki graficzne Intela, czyli te wydane przed grudniem 2021 roku, zaczynały gryźć się ze zmianami wprowadzonymi przez deweloperów Microsoftu. W efekcie systemy ze zaktualizowanymi Windowsami, ale z przestarzałymi sterownikami graficznymi (swoją drogą to niezłe podejście utrzymywania systemu w dobrej kondycji) odmawiały posłuszeństwa w aplikacjach wykorzystujących technologie DirectX oraz Direct3D przeznaczoną o renderowania grafiki, co było zapewne problemem zarówno dla osób pracujących, jak i grających na swoim sprzęcie.

Na szczęście rozwiązanie problemu jest banalne. Wystarczy tylko przeprowadzić aktualizację sterowników Intela do nowej wersji, co użytkownicy powinni zresztą zrobić już dawno, bo ostatnia aktualizacja gryząca się z najnowszymi zmianami Microsoftu (30.0.101.1190) została wydana ponad rok temu. Jeśli dręczy was ten błąd, odpowiednią opcję co do aktualizacji znajdziecie albo w aktualizacjach opcjonalnych w Windows Update, w panelu sterowników Intela albo po prostu bezpośrednio na stronie producenta, skąd pobierzecie najnowszą wersję sterowników albo przyjazne narzędzie, które automatyzuje proces.