Nowa generacja składaków rzuci was na kolana. Samsung i Motorola szykują coś naprawdę specjalnego

Smartfon z klapką to powrót do przeszłości pod wieloma względami. Również ekranu zewnętrznego

Telefony komórkowe z klapką mają swoją długą historię. Dla młodszych są dziwnym gadżetem ze starych filmów z końcówki lat 90-tych. Dla starszych to nierzadko obiekt pożądania sprzed dobrych 20 lat. Patrząc na dzisiejsze smartfony z klapką można odnieść wrażenie, że historia zatacza koło.

Mówimy tutaj o ekranie zewnętrznym, który zaczyna zmieniać swoje przeznaczenie. W telefonach z klapką służył on za sygnalizator powiadomień. Był mniejszy, większy, miał różne kształty, z czasem dostawał kolorowe warianty. Ostatecznie osiągając formę znaną choćby z Motoroli V9:

W przypadku smartfonów z klapką jest różnie. Pierwszy tego typu model, Motorola RAZR, miał stosunkowo duży ekran zewnętrzny, podczas gdy Samsung Galaxy Z Flip – bardzo mały. Z czasem producenci poszerzali ich funkcje, ale cały czas mówimy o zewnętrznych ekranach jako pomocniczym narzędziu, z którego korzystamy tylko do określonych czynności. Najnowsze informacje na temat nadchodzących smartfonów Motoroli i Samsunga pokazują, że ich rola może znacznie urosnąć. Nie tylko rola.

Czytaj też: Oppo Find N2 Flip – pierwsze wrażenia. Samsung w końcu poczuje oddech konkurencji na karku

Motorola RAZR 2023 i Samsung Galaxy Z Flip 5 z dużymi ekranami zewnętrznymi

Motorola RAZR 2023. Źródło: EvLeaks

Wygląda na to, że Oppo Find N2 Flip z zewnętrznym ekranem o przekątnej 3,26 cala wywołał poruszenie, bo większe ekrany ma dostać Motorola RAZR 2023 i Samsung Galaxy Z Flip 5. Na ile większe? Według aktualnych informacji nawet tak duże, na ile pozwala na to miejsce na obudowie.

Powiększenie ekranu to tylko połowa sukcesu. A nawet jego mniejsza część. Bo co z tego, że ekran będzie większy, jeśli nie pójdzie za tym funkcjonalność? Póki co przewagę pod tym względem ma Motorola, bo pozwala uruchomić na klapce większość aplikacji. Samsung i Oppo stawiają na proste widżety, a koniec końców zewnętrzny ekran przydaje się głównie do robienia zdjęć.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Źródło: Ice Universe

Docelowo producenci zapewne będą dążyć do zaoferowania takich samych możliwości ekranu zewnętrznego jak ekranu głównego. Ale to nie jest proste, co pokazują nam duże składane smartfony. Chodzi o dopasowanie interfejsu aplikacji do proporcji ekranu. Najlepiej robi to Samsung i w zasadzie ma najłatwiej. Jest największym producentem, więc twórcy aplikacji chętniej pomagają mu w dopasowaniu interfejsu programów do proporcji serii Galaxy Z Fold. Dodatkowo Foldy oferują niezależne ustawienia pulpitów dla ekranu głównego i zewnętrznego. Czego nie ma Oppo Find N2, gdzie ekran zewnętrzny jest traktowany jako połówka ekranu głównego, a aplikacje nie dopasowują interfejsu do proporcji wyświetlacza, tylko są na nim rozciągane.

Galaxy Z Fold4 i Oppo Find N2

Zewnętrzne ekrany smartfonów z klapką mogą powodować podobne problemy i bardzo mnie ciekawi, jak do sprawy podejdą producenci.

Inną kwestią pozostaje to, czy faktycznie potrzebujemy większych ekranów zewnętrznych smartfonów z klapką? Cóż… możemy uznać, że w tej kwestii eksperci są podzieleni:

Co nam rodzi pytanie, że skoro nie potrzebujesz otwierać klapki, to po co Ci klapka? 😉 — orson_dzi (@OrsonDzi) February 22, 2023

Po to, żeby nie otwierać telefonu za każdym razem i nie zostać wessany w social media na przykład. Ja to bardzo lubię w Motce – na zewnętrznym ekranie mogę wygodnie sprawdzić powiadomienie, a nic nie kusi mnie, żeby klikać dalej. — Łukasz Kotkowski (@lukaszkotkowski) February 22, 2023