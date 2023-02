Który internet mobilny w technologii 5G jest najszybszy w Polsce?

Przygoda operatora Plus z komercyjną ofertą internetu mobilnego w technologii 5G rozpoczęła się dwa lata temu od skromnych 100 nadajników w 7 polskich miastach. Początkowo internet mobilny nowej generacji był dostępny dla stosunkowo wąskiego grona 900 tys. osób.

Dziś 5G od Plusa obejmuje swoim zasięgiem około 800 miejscowości na terenie wszystkich 16 województw, które zamieszkuje łącznie aż ponad 19 mln osób (niemal połowa ludności Polski). W międzyczasie sieć nadajników 5G naturalnie również urosła – obecnie liczy już ponad 3000 i to jeszcze nie koniec.

Internet mobilny 5G w Plusie – dodatkowy pas na autostradzie

Warto odnotować, że to właśnie Plus jako pierwszy polski operator komórkowy uruchomił komercyjną usługę tego typu w paśmie 2600 MHz TDD, przeznaczonym wyłącznie dla sieci 5G. Pozostali operatorzy na rynku wykorzystują na razie pasmo 2100 MHz, w oparciu o technologię DSS (ang. Digital Spectrum Sharing), czyli dzielą je między sieciami 4G i 5G.

Zastosowanie technologii TDD (ang. Time Division Duplex) gwarantuje szybszy i bardziej stabilny dostęp do internetu. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu pasmo jest efektywniej wykorzystywane, a prędkości wyższe. Można to porównać do dodatkowego pasa na autostradzie, którym da się po prostu podróżować szybciej.

SpeedTest.pl i RFBenchmark – wyniki badania prędkości 5G w Polsce

Aby dowieść prawdziwości powyższej tezy, sięgniemy oczywiście do suchych danych. W testach prędkości przeprowadzanych przez użytkowników platform SpeedTest.pl oraz RFBenchmark wyraźnie na prowadzenie wysuwa się oferta Plusa. Na bazie pomiarów z listopada i grudnia 2022 roku, średnia prędkość pobierania danych w sieci 5G tego operatora osiągnęła poziom 140,9 Mb/s (według RFBenchmark).

Podobne wyniki pojawiają się w danych zebranych w październiku, listopadzie i grudniu 2022 roku przez SpeedTest.pl (oscylują w okolicach 139 – 141 Mb/s). Obie platformy zdecydowały się stosunkowo niedawno na wydzielenie testów 5G do osobnej kategorii, więc wyniki za pełne 12 miesięcy poznamy dopiero na początku przyszłego roku. Tak czy siak, w obu przypadkach dystans dzielący Plus od kolejnych operatorów w rankingu jest gigantyczny.

Firma Notel Poland odpowiedzialna za RFBenchmark, prowadziła również przez wiele miesięcy niezależne testy 5G w największych polskich miastach i aglomeracjach (Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu, Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Łodzi oraz Radomiu). W każdym z tych miejsc wykazywały przewagę usługi Plusa nad konkurencją.

Najszybszy internet 5G jest w Plusie. A co z urządzeniami i pakietami?

Nie na wiele zda się rekordowo szybkie połączenie mobilne z siecią najnowszej generacji, jeśli nie będzie na czym z niej korzystać. Na szczęście w ofercie Plusa jest już około 80 smartfonów i routerów 5G, w tym również telefony, za które zapłacicie mniej niż 1000 zł. Koszt dostępu do technologii na szczęście szybko spada, więc staje się ona coraz bardziej dostępna dla szerokiego odbiorcy, a więc przestaje być nowinką dla wybrańców.

A co my tak naprawdę zyskujemy dzięki technologii 5G? – możecie zapytać. Przede wszystkim ta sieć nowej generacji oznacza przede wszystkim możliwość podłączenia większej niż dotychczas ilości urządzeń. Po drugie, za sprawą lepszych parametrów transmisji danych granie w bardziej zaawansowane gry przesyłane strumieniowo, nie jest już wyłącznie zarezerwowane dla posiadaczy komputerów stacjonarnych, podłączonych do światłowodu.

Filmy, mecze, transmisje na żywo, a może przede wszystkim zdalna nauka – jeśli macie dość niedomagającego internetu mobilnego 3G/4G, przy używaniu sieci nowej generacji odetchniecie z ulgą. No dobrze, ale co z pakietami danych? Przecież szybszy internet mobilny i lepsza jakość treści oznacza, że lawinowo wzrosną rachunki za taką usługę, a limity danych błyskawicznie się wyczerpią. O to też nie musicie się martwić, bo Plus przygotował ofertę z odpowiednio dużymi pakietami danych.

Plus i 5G dopiero się rozkręcają

Obecnie maksymalna szybkość technologiczna internetu mobilnego 5G w Plusie dochodzi do 600 Mb/s. Wiemy już, że da się szybciej – operator jako pierwszy w Polsce przekroczył szybkość 1 Gb/s w warunkach komercyjnych. Rekord udało się pobić w centrum Piotrkowa Trybunalskiego za sprawą agregacji 5G i LTE. Technologia Standalone, którą obecnie testuje Plus może podnieść tę poprzeczkę dużo wyżej.