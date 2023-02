Test chłodzenia Noctua NH-D12L

Co otrzymujemy wraz z Noctua NH-D12L?

Dodatków, jak zawsze u Noctuy, mamy sporo. Znajdziemy między innymi instrukcję, NA-RC14 Low-Noise Adaptor, tubkę pasty NT-H1, dodatkowe klipsy dla wentylatora, zestaw montażowy, śrubokręt czy instrukcję. L.N.A. obniża maksymalne obroty do 1700 RPM, co przyda się, jeśli zależy Wam na niższej maksymalnej głośności. Dodatkowe klipsy pozwalają na dodanie jeszcze jednego śmigła. Plusem jest też tubka pasty pozwalająca na kilka montaży. Instrukcja również dobrze wyjaśnia cały montaż, a w zestawie jest dodany zestaw pod LGA1700. Noctua udziela na chłodzenie 6 lat gwarancji, co jest świetną długością.

Specyfikacja Noctua NH-D12L

Wymiary chłodzenia to 145 x 125 x 113 mm. Bez problemów więc zmieści się w większości standardowych obudów. Wysokość wynosząca 145 mm jest naprawdę niska jak na dwuwieżowe chłodzenie. Noctua NH-D12L waży 890 g. Radiator jest dwuwieżowy, ale obie wieże mają różne grubości. Dzięki temu nie powinno być kolizji z pamięcią RAM. Ta pojawi się tylko, jeśli zdecydujecie się na dodanie jeszcze jednego śmigła. Tutaj trzeba tylko pamiętać, że klipsy nie są zgodne z wentylatorami o kwadratowej ramce.

Chłodzenie ma podstawkę wykonaną na lustro, z której wychodzi pięć 6 mm ciepłowodów. Ma to pozwalać na poradzenie sobie z procesorami o NSPR do 148. Warto też zwrócić uwagę na jakość wykonania całości, która jest świetna. Dosłownie nie ma do czego się przyczepić.

Dołączony wentylator to NF-A12x25r. Dopisek r oznacza właśnie obecność okrągłej ramki. Maksymalna prędkość wynosi 2000 RPM, przepływ powietrza 102,1 m3/h, ciśnienie 2,34 mmH2O, a głośność 22,6 dBA. Wentylator oparty jest o łożysko SSO2, a MTTF wynosi ponad 150 tysięcy godzin. Z wentylatora wychodzi jeden 4-pinowy kabel.

Wygląd i montaż Noctua NH-D12L

Chłodzenie jest całe srebrne i wyróżnia go tylko wentylator w kolorach charakterystycznych dla firmy. To może się podobać, ale też nie musi – szkoda, że nie ma wersji z czarnym wentylatorem czy w innych kolorach. Same końcówki ciepłowodów od góry są identyczne, ale niektóre mają z boku wklęsłości. Nie będzie to jednak widoczne w obudowie z oknem.

Montaż jest naprawdę prosty i bez problemów dacie sobie z nim radę. Do backplate montujemy śrubki, na to nakładamy dystanse i przykręcamy belki. Następnie nakładamy pastę termoprzewodzącą na procesor i przykręcamy radiator. Rozwiązanie jest bardzo proste i łatwe do ogarnięcia.

Najważniejsze parametry Noctua NH-D12L

Wymiary: 145 x 125 x 113 mm

Waga: 890 g

NSPR: 148

Rodzaj wentylatorów: 1x NF-A12x25r

Maksymalna prędkość wentylatora: 2000 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 102,1 m3/h

Maksymalne ciśnienie: 2,34 mmH2O

Maksymalna głośność: 22,6 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2011, LGA2066; AMD AM5, AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 460 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Wydajność jest dobra jak na taką konstrukcję, ale nie jest wybitna. Na maksymalnych obrotach chłodzenie poradziło sobie nawet po OC, co jest oczekiwanym wynikiem. Temperatury też są tutaj całkiem niezłe. Wraz ze spadkiem obrotów wydajność również mocniej spada i tutaj chłodzenie radzi sobie słabiej od tańszej konkurencji, która ma 6 ciepłowodów, dwa wentylatory czy jest po prostu większa. Po OC na 1200 RPM i 800 RPM temperatury rdzeni osiągnęły 100°C i test przerwałem.

Na 2000 RPM chłodzenie jest słyszalne, ale nie jest też strasznie głośne – będzie po prostu mocniej szyumieć i może wybijać się na tle pozostałych podzespołów. Warto jednak zauważyć, że jak na 2000 RPM nie jest wcale tak źle, jak potrafi być w przypadku konkurencji. Na 1200 RPM jest już praktycznie cisza, a na 800 RPM na pewno nie usłyszycie chłodzenia.

Test Noctua NH-D12L – podsumowanie

Noctua NH-D12L kupicie za ok. 460 zł, co jest naprawdę sporą ceną. Za znacznie niższe kwoty znajdziecie też wydajniejsze konstrukcje, więc dla kogo jest testowane chłodzenie?

Firma celuje tutaj głównie w kompatybilność z obudowami przy zachowaniu konstrukcji podwójnej wieży. Wysokość naprawdę nie jest duża, więc bez problemów chłodzenie wejdzie do obudów, nawet tych mniejszych. Co więcej nie ma problemów z kompatybilnością z pamięciami RAM. Samo chłodzenie jest świetnie wykonana i ma prosty montaż. Wygląd jak zawsze psuje charakterystyczna kolorystyka wentylatora, ale też nie jest źle. Kolejny plus to bardzo cicha praca na 1200 i 800 RPM oraz wcale nie taka zła na maksymalnych obrotach. Macie zresztą dołączony kabel L.N.A., który ogranicza maksymalne obroty. Całość jest również świetnie wykonana. Na 2000 RPM wydajność jest całkiem dobra i pozwala nawet na OC procesora, ale spada ona mocniej wraz z obniżaniem obrotów. Na niższych bez problemów znajdziecie tańsze i wydajniejsze konstrukcje.

Testowane chłodzenie nie jest więc przeznaczone dla każdego. Jeśli jednak plusy do Was przemawiają i niższe chłodzenie jest tym, czego szukacie, to z pewnością będziecie bardzo zadowoleni z zakupu.