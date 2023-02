Nokia się zmienia. Porzuca stare logo i daje klientom więcej możliwości

Nowe logo, nowe oblicze Nokii

Logo Nokii było proste i rozpoznawalne wszędzie. Niebieski napis, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do tego, jaką firmę reprezentuje. Na szczęście, choć niebieski kolor został zastąpiony przez biel, a litery w nowoczesnym stylu potraciły niektóre ze swoich elementów, nadal możemy rozpoznać, że to Nokia, choć już w innej odsłonie. Zmiana logo to krok, by pokazać światu nową strategię, wdrażaną po przejęciu działu sprzętu telekomunikacyjnego przez Pekkę Lundmarka.

Nowy dyrektor generalny przedstawił nie tylko nowe logo, ale również trójfazowy plan, na który złożyć się mają trzy kroki – reset, przyspieszenie i skalowanie. Lundmark, porzucając znane od sześciu dekad logo, chciał wszystkim pokazać, że Nokia nie jest już tylko firmą od smartfonów, a „firmą zajmującą się technologią biznesową”. Dowiedzieliśmy się więc, że oprócz rozwoju sprzętu telekomunikacyjnego, Nokia skupi się na sprzedaży sprzętu innymi firmom.

O jaki sprzęt chodzi? Tutaj mowa przede wszystkim o prywatnych sieciach 5G oraz urządzeniach tworzonych dla zautomatyzowanych fabryk. To dość interesująco, bo taki ruch sprawi, że Nokia zacznie na tym polu konkurować z Microsoftem i Amazonem. Co do dalszych planów nie ma już żadnych konkretów, choć Lundmark wspomniał, że firma rozwijać się będzie też w innych obszarach.

Co nowa Nokia ma do zaoferowania zwykłym klientom?

Nie jest to co prawda ściśle powiązane ze zmianami, jakie ogłosił dyrektor generalny Nokii, ale warto o tym wspomnieć. Firma ogłosiła bowiem jeden z pierwszych budżetowych smartfonów z Androidem, który zaprojektowano tak, by bez problemu można było naprawić go w domu. Ogłoszona podczas MWC 2023 Nokia G22 ma konstrukcję, która pozwala łatwo zdjąć plecki i dostać się do jej wnętrza w celu dokonania potrzebnych napraw.

Ludzie cenią trwałe, wysokiej jakości urządzenia i nie powinni rezygnować z ceny, aby je kupić. Nowa Nokia G22 została celowo zaprojektowana z możliwością naprawy, dzięki czemu można ją zachować jeszcze dłużej — powiedział Adam Ferguson, szef marketingu produktów w HMD Global.

Dzięki współpracy z iFixit można bez przeszkód wejść w posiadanie odpowiednich części zamiennych, które będą zapewniane klientom aż przez pięć lat. Wszystkie komponenty mają być przystępne cenowo, a ich samodzielna wymiana ma być prosta i nikomu nie powinna nastręczyć żadnych trudności. Mowa tutaj o wymianie takich elementów jak bateria, ekran czy port ładowania. Z tego, co wiadomo, mają one kosztować odpowiednio 22,99, 44,99 i 18,99 funtów.

Kosztująca od 150 funtów Nokia G22 została wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu i jest to typowy przykład budżetowca. Nie ma więc co oczekiwać jakichś wygórowanych specyfikacji, ale nie o to tutaj chodzi, a o podejście Nokii. Podczas gdy wszyscy głośno mówią o ekologii, firma podejmuje realny krok w celu zmniejszenia liczby elektrośmieci i przekonania klientów, do dłuższego korzystania z jednego smartfona. Firma poszła więc w ślady Fairphone, holenderskiego producenta, który już od lat zawstydza gigantów swoim podejściem do smartfonów, oferując klientom nie tylko łatwe naprawy, ale również bardzo długie wsparcie dla urządzeń. Oby Nokia nie ograniczyła się tylko do jednego modelu i w przyszłości wypuściła na rynek więcej takich smartfonów.