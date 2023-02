Ojciec Wielkiego Wybuchu i zaginiony wywiad. Rozmowa z nim odnalazła się po wielu latach

Nazywany czasami ojcem Wielkiego Wybuchu, naukowiec udzielił niemal 20-minutowego wywiadu, który odnaleziono niedawno w archiwach wydawcy VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie). Rozmowa została wyemitowana w 1964 roku, na dwa lata przed śmiercią Lemaître’a.

Skąd w ogóle wspomniany przydomek? Jak się pewnie domyślacie, był on związany z dokonaniami naukowca w zakresie badań nad początkami wszechświata. To właśnie on był autorem hipotezy poświęconej Wielkiemu Wybuchowi, w myśl której około 13,8 mld lat temu doszło do eksplozji z udziałem niezwykle gęstej i rozgrzanej materii, która dała początek czasoprzestrzeni.

Oczywiście dokonania badacza nie ograniczały się “tylko” do tej kwestii. Odkrył on również, że wszechświat się rozszerza. Później Edwin Hubble potwierdził to zjawisko i oszacował jego tempo. Lemaître poprawił nawet samego Einsteina, przekonując go do tego, że wszechświat nie może być statyczny. Jeśli natomiast chodzi o początki wszechświata, to w opozycji do hipotezy Belga stał Fred Hoyle. Gdyby jednak słowa tego drugiego były zgodne z rzeczywistością, to w kosmosie powinna występować mieszanka młodych i starych galaktyk. Wiemy jednak, iż tak nie jest.

Co ciekawe, Hoyle i Lemaître byli zgodni co do tego, że pierwotne obłoki gazu niemal w całości składały się z wodoru. Na tym zgoda się niestety kończyła, bo naukowcy mieli różne punkty widzenia jeśli chodzi o powstanie tych obłoków.

Ojciec Wielkiego Wybuchu udzielił powyższego wywiadu w 1964 roku

Szczególnie interesujący w kontekście naukowej kariery Belga wydaje się fakt, iż był on także… duchownym. W 1923 roku przyjął święcenia kapłańskie, choć pod koniec pierwszej wojny światowej uzyskał doktorat z fizyki i matematyki. Zapytany o godzenie swoich hipotez z naukami Kościoła, Lemaître odpowiedział, że nie uważa Wielkiego Wybuchu za sprzeczny ze swoją religią. Jednocześnie nie sądził, by nauka wymagała religijnego wyjaśnienia.

