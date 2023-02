Oppo Find N2 Flip wygląda zachwycająco. Znamy datę premiery w Polsce

Oppo już w 2021 roku zaprezentował swój pierwszy składany smartfon, ale uparcie nie chciał wypuścić go poza Chiny. To samo spotkało jego następcę, ale pojawiła się nadzieja, bo wraz z Find N2 pojawił się model z klapką – Find N2 Flip. Oba urządzenia zaprezentowano w grudniu ubiegłego roku i z niecierpliwością wyczekiwaliśmy globalnej premiery. Niestety, to jeszcze nie oznacza, że kupicie go w Polsce, na to trzeba będzie poczekać, choć niezbyt długo – do 27 lutego. Wtedy też poznamy polską cenę, wiemy natomiast, że w Wielkiej Brytanii, za wersję 8/256 GB trzeba będzie zapłacić 849 funtów, czyli około 4500 zł. Spodziewamy się więc, że u nas będzie to koszt około 5 tys. złotych.

Oppo Find N2 Flip zachwyca wyglądem, ale co jeszcze ma do zaoferowania?

Dostępny w dwóch kolorach – Gwiezdny Czarny i Księżycowy Fiolet – już na pierwszy rzut oka przyciąga spojrzenia, a to za sprawą dużego, pionowego ekranu zewnętrznego o proporcjach 17:9. Dzięki orientacji pionowej, takiej samej jak czujniki aparatu, można zachować pełną szczegółowość zdjęć selfie przy minimalnym przycinaniu. Na zewnętrznym wyświetlaczu można sprawdzać powiadomienia, ale zapewnia on jeszcze więcej funkcjonalności, dzięki przekątnej 3,26” i obsłudze do sześciu widżetów jednocześnie. Ekran główny ma natomiast 6,8” i oferuje rozdzielczość Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz.

Tak samo, jak w modelach Find N i Find N2, także w Find N2 Flip Oppo zadbało o odpowiednią wytrzymałość – nie znajdziemy tu szczelin w zawiasie, więc wewnętrzny wyświetlacz chroniony jest przed kurzem i zanieczyszczeniami (choć nie spełnia żadnej normy IP). Certyfikat TÜV Rhineland potwierdza natomiast, że smartfon wytrzyma ponad 400 000 złożeń i rozłożeń w standardowej temperaturze pokojowej. Dzięki zawiasowi w kształcie kropli wody złożymy go całkowicie na płasko.

Sercem Find N2 Flip jest układ Dimensity 9000+, który zapewni odpowiednią wydajność nawet przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. Oppo chwali się też, że to pierwszy pionowo składany telefon, z którego można korzystać przez cały dzień na jednym ładowaniu – ma to zapewnić akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem 44W SUPERVOOC​. Nie znajdziemy tu jednak ładowania bezprzewodowego.

Opisując możliwości Oppo Find N2 Flip nie można zapomnieć o aparatach, które powstały we współpracy z legendarnym producentem aparatów fotograficznych – marką Hasselblad. Kamerka do selfie oferuje 32 Mpix, natomiast tylna konfiguracja obejmuje główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony IMX890 i przysłoną f/1.8 oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Warto też wspomnieć, że dzięki trybowi FlexForm można korzystać z aparatu bez użycia rąk – wystarczy rozłożyć telefon pod dowolnym kątem w zakresie 45-110 stopni, postawić na dowolnej, płaskiej powierzchni, a następnie uruchomić spust migawki gestem otwartej dłoni. Tryb FlexForm został także zoptymalizowany pod kątem aplikacji do wideo rozmów.

Find N2 Flip może obsługiwać dwie karty SIM 5G jednocześnie, jest wyposażony w technologię 360-stopniowego NFC i działa pod kontrolą ColorOS 13. Co istotne, Oppo zapewni temu modelowi czteroletnie wsparcie dla ColorOS oraz pięcioletnie wsparcie dla aktualizacji bezpieczeństwa. Dzięki temu należy do grona urządzeń z najdłuższym wsparciem dla systemu Android. Znamy więc już wszystkie tajemnice Oppo Find N2 Flip i teraz pozostaje czekać na ujawnienie polskiej ceny.

