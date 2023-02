Seria Oppo Reno powiększa się o kolejny model. Reno8 T debiutuje w Polsce

Oppo Reno8 T już w Polsce. Poznajmy jego specyfikację

Sercem Reno8 T jest ośmiordzeniowy procesor Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło tutaj możliwości rozszerzenia pamięci RAM o maksymalnie 8 GB przy użyciu technologii OPPO RAM+. Jest też wejście na kartę microSD do 2TB, co jest dobrą wiadomością, bo producenci coraz częściej rezygnują z tego dodatku. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W – w nieco ponad godzinę naładujemy ogniwo do pełna, a wedle słów producenta, po pięciu minutach możemy zapewnić sobie energię na dwie godziny rozmów.

Nowy smartfon Oppo do dość kompaktowe urządzenie, bo wyposażono je w 6,4-calowy ekran AMOLED, będzie więc pasował wszystkim, którym duże smartfony z przekątną powyżej 6,5” przeszkadzają. Wyświetlacz odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz. Producent zadbał też o ochronę oczu, o czym świadczy certyfikat SGS eye care. O odpowiednie wrażenia podczas oglądania zadba podwójny głośnik stereo oraz tryb Ultra Volume, który zapewnia zwiększanie głośności nawet o dodatkowe 40%.

Oppo Reno8 T działa pod kontrolą systemu ColorOS 13, który w tej wersji wzbogacono o szereg funkcji, które ulepszają działanie smartfona. Mamy tutaj Always-On-Display, użytkownicy mogą kontrolować słuchanie muzyki z aplikacji Spotify bez odblokowywania telefonu, funkcję tłumaczenia ekranowego wbudowaną w Google Lens czy prywatny sejf, pomagający zadbać o bezpieczeństwo plików.

Producent podkreśla jednak, że to możliwości fotograficzne są największym atutem tego modelu. Będzie to idealne urządzenie do robienia zdjęć, zwłaszcza portretów, dzięki obiektywowi portretowemu z matrycą 100 Mpix i Trybem Auto 12 Mpix. Sprawdzi się on jednak nie tylko przy portretach, ale też zdjęciach krajobrazowych. Z tyłu znajdziemy ponadto mikroobiektyw z funkcją mikroskopu pozwalającą na 20-krotne lub 40-krotne powiększenie obiektów oraz obiektyw do pomiaru głębi. Z przodu natomiast znalazł się 32-megapikselowy aparat do selfie. Warto wspomnieć, że Oppo Reno8 T oferuje użytkownikom wiele funkcji do kreatywnej fotografii, takich jak: AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Retusz wizerunku SI i Flash Snapshot znanych z poprzednich modelów serii Reno.

Cena i dostępność Oppo Reno8 T

Smartfon dostępny jest w Polsce w dwóch wariantach kolorystycznych: pomarańczowym (Sunset Orange) oraz czarnym (Midnight Black) – Gwiezdny czarny. Urządzenie dostępne jest już w sprzedaży w sklepach internetowych, u wybranych operatorów komórkowych i partnerskich sieciach detalicznych Oppo w cenie 1699 zł.