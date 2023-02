Pierwsze Samsungi dostają One UI 5.1. Jest na co czekać?

Wygląda na to, że Samsung w tym roku jeszcze bardziej zawstydzi konkurencję. One UI 5.1 już trafia na pierwsze smartfony

Choć od premiery nowej wersji systemu nie minęły jeszcze dwa tygodnie, aktualizacje już trafiają do pierwszych modeli. Oczywiście tych, spoza najnowszej serii, bo Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra mają One UI 5.1 wgrane fabrycznie. Reszta musi natomiast czekać na aktualizacje i jak widać, wcale nie będzie to długie oczekiwanie. Jak donosi GSMArena, seria Galaxy S22 oraz składaki Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 już dostają powiadomienia o dostępności nowego One UI. Potwierdza to również Sammobile dodając, że nie dotyczy to tylko wyżej wymienionych modeli, ale też serii Galaxy S20 i to zarówno w Korei Południowej, jak i innych częściach świata, w tym również w Europie.

Tymczasem zerknijmy na nowości, jakie przynosi ze sobą nowa wersja systemu. Tych jest naprawdę sporo – od nowych widżetów, przez ulepszenia w zakresie łączności i prywatności.

Samsung skupił się przede wszystkim na ulepszeniach w zakresie Aparatu i Galerii. Użytkownicy dostaną łatwą możliwość zmiany odcienia dla zdjęć selfie przy pomocy przycisku Efekty z boku ekranu. Pojawi się też szybki dostęp do aplikacji Expert RAW z poziomu menu Zaawansowane – aplikacja pozwala na wykonywanie fotografii w wysokiej jakości, bez kompresji i przetwarzania. W Galerii zmian znajdziemy jeszcze więcej, bo Samsung doda opcję udostępniania albumów rodzinnych wspieraną przez ulepszony system sztucznej inteligencji rozpoznający twarze na fotografiach, by sugerować, które ze zdjęć powinniśmy dodać do rodzinnych albumów. System pomoże też w wyszukiwaniu zdjęć w obrębie Galerii, dzięki czemu będzie można wyszukiwać więcej niż jedną osobę na raz. Kolejną nowością będzie możliwość wybierania lokalizacji do zapisywania zrzutów i nagrań ekranu – te będziemy mogli zapisać w wybranym folderze. Aplikacja automatycznie usunie też cienie i odbicia, by ulepszyć zdjęcia, a także da wygodny dostęp do informacji o plikach, bez zbędnego klikania i szukania ich w opcjach – wystarczy przeciągnąć palcem w górę podczas przeglądania zdjęć czy oglądania filmów zapisanych w galerii.

One UI 5.1 wprowadza ponadto nowy widżet baterii, dzięki któremu sprawdzimy poziom baterii w innych urządzeniach Galaxy, takich jak smartwatch czy słuchawki. Pojawi się też nowy intuicyjny widżet pogody, możliwość ustawiania różnych tapet ekranu blokady i głównego w zależności od trybu pracy oraz nowe skrypty. W zakresie łączności dodano opcję zapraszania do udostępnionych aplikacji (albumów, notatek czy kalendarzy) za pomocą łącza, które można przesyłać w różnych aplikacjach. Pojawia się też zaawansowane sterowanie między Galaxy Book a smartfonem – można korzystać z myszy, klawiatury lub gładzika Galaxy Book także ze smartfonem Galaxy. Natomiast w Ustawieniach pojawiają się sugestie wyświetlane u góry ekranu stawień, a w Samsung Internet nowe narzędzia wyszukiwania, pozwalające na wyszukiwanie według nazwy folderu w zakładkach lub według nazwy grupy w kartach.

Jak więc widzicie, nowości jest bardzo dużo. Warto więc zerknąć, czy na waszym Samsungu nie ma przypadkiem dostępnej aktualizacji. Jeśli nie – nie ma się co martwić. Samsung wdraża One UI 5.1 stopniowo, a że nie ma żadnej rozpiski, trzeba uzbroić się w cierpliwość.