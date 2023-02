Play rusza z nową promocją – nawet 2000 GB za darmo przez rok. Jest jednak ogromne ALE, o którym trzeba wiedzieć

Użytkownicy Play na Kartę dostaną nawet 2000 GB, ale…

Jak możemy przeczytać w oficjalnej informacji prasowej:

Play przygotował wyjątkowe promocje dla użytkowników Play na Kartę, którym szczególnie zależy na swobodnym dostępie do ulubionych treści online. Łącznie mogą otrzymać nawet 2000 GB za darmo przez rok!

Brzmi to pięknie, bo kto by nie chciał dostać tak solidnej porcji dodatkowych, na dodatek darmowych, gigabajtów do wykorzystania. Niestety, pomimo promowania ich jako darmowych w rzeczywistości wygląda to nieco mniej kolorowo. Owszem, operator oferuje 1800 GB podzielonych na 12 paczek po 150 GB dla klientów Play na Kartę (dostępne w aplikacji Play24), ale tylko w określonych warunkach.

Muszą oni być użytkownikami pakietów cyklicznych Solo XXL, UKRAINA XXL oraz Miesiąc bez limitu GB. Mają również obowiązek utrzymać opłacanie ich przez cały rok, a więc nie jest tak, że te 1800 GB dostaną za darmo. Dostaną je w cenie miesięcznego pakietu, czyli:

12x 40 zł dla pakietu Solo XXL,

12x 49 zł dla Miesiąc bez limitu GB,

12x 40 zł dla Ukraina XXL.

Jest jeszcze opcja 2000 GB za darmo dla tych, którzy dopiero kupią i zarejestrują swój numer. Jeśli doładują konto w aplikacji Play24 za minimum 10 zł, dostaną 200 GB, a jeśli potem wezmą udział w powyższej promocji, dostaną łącznie 2000 GB przez rok.

Owszem, są to dodatkowe GB – oprócz tego, co w pakiecie, klienci dostaną po 150 GB każdego miesiąca bez dodatkowych opłat. Jednak reklamowanie tego jako „2000 GB za darmo” to niezbyt uczciwa praktyka. Zwłaszcza że niedawno UOKiK wziął się za T-Mobile właśnie za bardzo podobną reklamę wprowadzającą klienta w błąd. Magentowy operator reklamował 1200 GB za darmo przez rok, a dopiero po zagłębieniu się w ofertę mogliśmy przeczytać, że chodzi o 12 paczek po 100 GB i to po spełnieniu konkretnych warunków, czyli odnawiania usługi. Teraz T-Mobile może grozić kara w wysokości do 10% rocznego obrotu (więcej o tym przeczytacie tutaj: UOKiK grozi T-Mobile karą za 1200 GB na rok. Operator odpowiada). Wydawało się, że to nauczy innych ostrożności, ale promocja Play wyraźnie temu przeczy.