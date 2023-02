Home Tech Na taki rower górski warto było czekać 5 lat

Na taki rower górski warto było czekać 5 lat

Australijska firma Vasttech pochwaliła się swoim najnowszym rowerem, którego cena jest tak wysoka, że większość z nas może tylko pomarzyć o jego kupnie. Veli to rower górski do potęgi, ale mimo imponującego osprzętu, to forma tylnego zawieszenia rodem z przyszłości przyciąga najwięcej uwagi.